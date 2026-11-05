Danone, L’Oréal y Opella, celebración

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, Grupo Danone México y la Embajada de Francia en México realizaron la mesa temática: “Ciencia e innovación para el futuro de México”, encuentro que reunió a representantes de Danone, Grupo L’Oréal y Opella para conversar sobre el papel de la ciencia y la innovación frente a las necesidades actuales y futuras de las personas.

Desde tres sectores distintos, las compañías compartieron una visión complementaria de cómo el conocimiento científico puede trasladarse a la vida cotidiana: desde la alimentación y la nutrición, el autocuidado y la ciencia aplicada a la belleza. La conversación permitió poner sobre la mesa no sólo los avances de cada industria, sino también los retos que comparten para lograr que la innovación sea relevante para las personas y contribuya a su bienestar.

El encuentro, realizado en la Residencia de la Embajada de Francia en México, contó también con la participación de la Cámara de Comercio e Industria Franco – Mexicana; ⁠Delphine Borione, Embajadora de Francia en México y la ⁠Dra. Patricia Clark, Secretaria del Consejo de Salubridad.

Durante dos siglos, México y Francia han construido una relación marcada por el intercambio de conocimiento, ciencia, cultura e innovación. La mesa buscó proyectar esa relación hacia el futuro a través de una conversación multisectorial sobre los desafíos y oportunidades que plantea transformar el conocimiento científico en soluciones concretas para las personas.

“Hoy tenemos la oportunidad de abrir una conversación que trascienda sectores y fronteras. La ciencia y la innovación adquieren mayor valor cuando se traducen en conocimiento y soluciones que pueden mejorar la vida de las personas. Como empresa de origen francés profundamente arraigada en México, en Grupo Danone México asumimos la responsabilidad de impulsar estos espacios de diálogo y colaboración”, expresó Emilio Aguilar, VP de Asuntos Corporativos y Legal de Danone México.

Uno de los principales ejes del encuentro fue explorar cómo distintas industrias están recurriendo a la ciencia para responder a necesidades que forman parte de la vida cotidiana de las personas.

La mesa de diálogo contó con la participación de Alejandra Romero, Responsable de Nutrición y Ciencia de Danone, quien abordó el papel de la alimentación y la nutrición como herramientas cotidianas de salud.

Por parte de Grupo L’Oréal, Fabián Flores, director Científico para México y Latinoamérica, compartió la perspectiva de la compañía sobre innovación y conocimiento científico desde su industria.

Y Erika Hernández, directora de Asuntos Públicos y Comunicación de Opella, subrayó el valor del autocuidado como la primera línea de atención de la salud y destacó que traducir la ciencia en soluciones accesibles, confiables y relevantes contribuye a empoderar a las personas y a construir sistemas de salud más sostenibles.

La participación de compañías provenientes de sectores distintos permitió ampliar la conversación más allá de una sola industria y poner el foco en un reto compartido: cómo utilizar la ciencia y la innovación para desarrollar soluciones cada vez más cercanas a las necesidades de las personas y generar un impacto positivo en su bienestar.

Por su parte, Delphine Borione, Embajadora de Francia en México, destacó durante el encuentro la relevancia de los vínculos construidos entre ambos países a lo largo de 200 años. En el mismo sentido, la conversación también abordó la necesidad de fortalecer la colaboración entre empresas, instituciones y otros actores para compartir conocimiento, impulsar nuevas ideas y responder a los desafíos actuales y futuros.

Finalmente, la ⁠Dra. Patricia Clark, Secretaria del Consejo de Salubridad, mencionó que en ‘’México estamos fortaleciendo la colaboración entre el Gobierno, la industria y la comunidad científica para impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en evidencia que contribuyan al bienestar de las personas. Nuestro compromiso es construir políticas de salud que trasciendan las administraciones y generen beneficios duraderos para la población”.