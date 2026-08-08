Cuatro expresiones y una misma historia

Una nueva historia está por escribirse en una de las ciudades más inspiradoras de México. Del 26 al 30 de agosto, San Miguel de Allende, Guanajuato, será sede de la primera edición de GEMA (Gastronomía, Enología, Mixología y Arte), plataforma impulsada por la iniciativa privada que busca fortalecer el posicionamiento de la ciudad como uno de los destinos culturales, gastronómicos y de estilo de vida más relevantes de América Latina.

Más allá de mostrar la riqueza culinaria de la región, GEMA nace con el objetivo de revelar nuevas formas de vivir en el bello municipio guanajuatense a través de experiencias que integran cocina, vino, coctelería, arte y hospitalidad, invitando tanto a nuevos visitantes como a quienes creían conocer ya todos los secretos de la ciudad.

Durante esos días, restaurantes, viñedos, galerías, hoteles y espacios públicos se convertirán en escenarios para cenas especiales, experiencias enológicas, rutas de mixología, intervenciones artísticas y encuentros diseñados para celebrar el talento creativo que distingue a San Miguel de Allende.

Esta iniciativa no se limita a una sola semana. La plataforma contempla una agenda permanente de experiencias, encuentros gastronómicos, happenings culturales y proyectos especiales que se desarrollarán a lo largo del año, consolidando una comunidad activa de creadores, empresarios, productores y artistas que comparten una misma visión de ciudad.

“San Miguel de Allende ha construido una identidad única donde convergen la tradición, la innovación y la creatividad. GEMA nace para celebrar esa esencia y compartirla con México y el mundo a través de una experiencia que une gastronomía, enología, mixología y arte en una sola plataforma”, concluyó Guiselle Peña, vocera del Consejo GEMA.

La primera edición de GEMA representa el inicio de un nuevo capítulo para la ciudad: una plataforma creada para celebrar el talento local, atraer nuevas audiencias y consolidar a San Miguel de Allende como el referente global donde la cultura se vive a través de todos los sentidos.