Celebra Lufthansa 60 años de servicio en Ciudad de México

Como parte de las celebraciones, que comenzaron en abril de 2026 con el anuncio de frecuencias adicionales en la popular ruta Ciudad de México–Múnich, en este mes de mayo, la aerolínea conmemoró la fecha junto al Embajador de Alemania en México, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México y el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

También se unieron a este importante acontecimiento el equipo directivo local de Lufthansa Group y el jefe de operaciones en tierra para la Ciudad de México, David Mauricio Amaya Acero, quien coordinó la llegada de un “visitante” VIP para el aniversario: el Boeing 747-8 de Lufthansa con pintura especial de centenario.

Lufthansa realizó su primer vuelo a la Ciudad de México el 6 de mayo de 1966 con dos frecuencias semanales a bordo de un Boeing 707. Lo que comenzó como un modesto servicio transatlántico se ha convertido en un pilar fundamental del comercio y de los lazos culturales entre México y Europa. A lo largo de 60 años, Lufthansa ha evolucionado de dos vuelos semanales a una operación amplia con múltiples vuelos diarios operados por aviones de última generación de fuselaje ancho.

El aniversario en México coincide con un momento emblemático en la historia de la aviación: en 2026, Lufthansa celebra su centenario. Fundada el 6 de abril de 1926, cuando un Fokker F.II despegó del aeropuerto Tempelhof de Berlín con destino a Zúrich, Lufthansa nació con un espíritu orientado a la conexión y el descubrimiento, evocando con su nombre la histórica red comercial hansética que unió el norte de Europa mediante el comercio y la confianza.