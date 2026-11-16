Lo que nació como una visión de Ezequiel Ayarza Sforza, en la sierra oaxaqueña, ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema que reúne a productores de café y miel, agricultores, ceramistas y otros talentos locales, cuyos conocimientos, oficios y productos encuentran una nueva expresión en dos destinos frente al océano Pacífico: Casona Sforza y Kymaia Hotel.

Hoy, el grupo presenta una nueva etapa que busca dar mayor visibilidad a esta relación con la incorporación de ambos hoteles a WorldHotels Crafted. “La incorporación a WorldHotels abre una nueva etapa de proyección internacional para ambos hoteles, mientras el proyecto de la sierra continúa trabajando hacia un modelo de mayor autosuficiencia económica y colaboración local”, dijo Ezequiel Ayarza Sforza, Fundador de Grupo Sforza.

Más que propiedades independientes, los tres proyectos de Grupo Sforza comparten un mismo origen y una visión: elevar el concepto de hospitalidad a través de la arquitectura, la sensibilidad por los detalles y las experiencias únicas, valores que también forman parte de la filosofía de WorldHotels. Esta suma de esfuerzos amplía la proyección hacia viajeros que buscan propuestas con una identidad propia.

“La incorporación de Hotel Kymaia y Casona Sforza a WorldHotels Crafted celebra la autenticidad y la arquitectura con propósito que define a nuestra colección. Respaldar a propiedades de este nivel en Oaxaca nos permite llevar la riqueza cultural y natural de México a nuestra red global de viajeros que buscan nuevas formas de hospedaje”, destacó Richard Rehwaldt, vicepresidente para Latinoamérica de BWH Hotels.

Casona Sforza: El lujo de habitar la arquitectura

En La Barra de Colotepec, Puerto Escondido, Casona Sforza se distingue por una arquitectura que se ha convertido en parte de su identidad. Concebido por Ezequiel Ayarza Sforza junto al arquitecto mexicano Alberto Kalach, este hotel boutique exclusivo para adultos cuenta con únicamente 11 suites. Sus bóvedas de ladrillo, arcos monumentales y espacios abiertos crean una relación directa con la luz, la vegetación y el océano Pacífico.

Su propuesta arquitectónica y su experiencia de hospitalidad le han valido reconocimientos internacionales como una Llave Michelin, distinción que alcanzó durante tres años consecutivos (2024, 2025 y 2026); además del premio Best Boutique Hotel 2025 de MexBest y reconocimientos de Architectural Digest.

La escala íntima de la propiedad permite privilegiar la privacidad y un servicio cercano, mientras que su restaurante La Bóveda explora los sabores de la costa oaxaqueña a partir de ingredientes regionales y productos vinculados con Pueblo del Sol.

Kymaia Hotel: Cada experiencia es personal

A 30 minutos de Puerto Escondido, Kymaia Hotel ofrece una experiencia exclusiva para adultos, donde el servicio personalizado y la libertad de elegir el ritmo de cada estancia son protagonistas. Sus 22 suites, entre la vegetación y el paisaje costero, conservan una relación cercana con el entorno, mientras que sus espacios y actividades como un recorrido en bicicleta eléctrica, una sesión de bienestar o un momento de contemplación, invitan a descubrir el destino desde diferentes perspectivas.

La propiedad cuenta además con espacios dedicados al spa y al bienestar, así como experiencias que integran prácticas contemporáneas y rituales tradicionales, entre ellas el temazcal y los ice baths.

La gastronomía ocupa un lugar fundamental a través de Septimus, concepto desarrollado en colaboración con el reconocido chef Eduardo “Lalo” García y llevado adelante por Andrés Trujillo y Vanessa Franco, quienes aportan una identidad propia a la propuesta culinaria de Kymaia.

Pueblo del Sol: Donde comienza todo

A poco más de una hora de Puerto Escondido, en las montañas de la sierra oaxaqueña, se encuentra Pueblo del Sol, el proyecto que dio origen a Grupo Sforza. Su historia comenzó con la intención de crear un nuevo pueblo, una idea que con el tiempo se transformó en un espacio de colaboración con las comunidades cercanas, recuperación de oficios y producción local.

Uno de sus principales objetivos es desarrollar un modelo de economía circular que, a través de sus actividades productivas y experiencias, permita generar recursos para sostener el proyecto a largo plazo y reducir progresivamente su dependencia de apoyos externos.

Esta visión tiene una expresión tangible en Casona Sforza y Kymaia. Desde Pueblo del Sol provienen piezas de barro y cerámica utilizadas en sus restaurantes y espacios, amenidades elaboradas con ingredientes naturales, miel y productos del huerto que forman parte de sus propuestas gastronómicas.

El proyecto también abre sus puertas a visitantes mediante experiencias diseñadas a la medida, que incluyen talleres de cerámica, apicultura, recorridos por cascadas, actividades al aire libre, meditación, yoga y encuentros gastronómicos.

La finca cuenta, además, con habitaciones y espacios pensados para el descanso y la conexión con la naturaleza, así como cuatro ecolodges con vistas privilegiadas a la sierra oaxaqueña. Una propuesta que integra el entorno natural, el diseño y la atención al detalle, manteniendo la esencia y los estándares de hospitalidad que distinguen a Grupo Sforza.