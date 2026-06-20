En el momento en que México concentra la atención del mundo como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Oaxaca ha decidido aprovechar este escaparate global para compartir aquello que lo ha convertido en uno de los destinos culturales más reconocidos del país: el talento de su gente.

A través de Casa Hecho en Oaxaca, instalada en la Ciudad de México, más de 50 artesanas, artesanos, productores, cocineras tradicionales, maestros chocolateros, cafetaleros, destiladores y emprendedores de las ocho regiones de la entidad acercan al público una muestra de la diversidad cultural, gastronómica y productiva que distingue a Oaxaca, convirtiendo a la capital del país en una puerta de entrada hacia uno de los territorios con mayor riqueza cultural de México.

Casa Hecho en Oaxaca, ubicada en Shakespeare 68, Colonia Anzures, en la Ciudad de México, es el escaparate donde conviven la tradición y la innovación oaxaqueña. El espacio estará abierto hasta el 28 de junio, de 11:00 a 20:00 horas, y es de acceso libre para visitantes nacionales e internacionales.

Más que un espacio de exhibición, es un punto de encuentro con las historias, tradiciones, saberes y productos que nacen en las comunidades oaxaqueñas y que hoy encuentran una plataforma excepcional para proyectarse ante nuevas audiencias.

El catálogo de productos disponibles en el espacio es notablemente diverso e incluye artesanías, textiles, moles en polvo, salsas macha gourmet —incluyendo variaciones con chapulín y con tabiche—, tamales congelados, tostadas de maíz nixtamilizado, snacks liofilizados de mango y plátano, harinas integrales de garbanzo y frijol negro, amaranto en sus múltiples presentaciones, chocolates artesanales con distintos porcentajes de cacao, café orgánico de especialidad, kombucha, mieles de abeja puras, jarabe de agave, cosmetología artesanal a base de nopal y caléndula y una selección de mezcales artesanales de agaves como espadín, tobalá, cuishe, tepeztate y arroqueño.