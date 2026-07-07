BWH Hotels celebra 80 años de consolidación en América Latina

Como parte de la conmemoración de los 80 años de BWH Hotels y su estrategia de expansión en México y América Latina, la compañía hotelera reafirma su posición en el mercado de la región a través de una fase de expansión sostenida que consolida a México como el eje central de sus operaciones regionales. Con un portafolio global de 18 marcas y 4 mil 300 propiedades en más de 100 países, la firma ha evolucionado para cubrir desde el segmento económico hasta el de lujo.

Desde 2023, la cadena hotelera centralizó sus operaciones para Latinoamérica en la Ciudad de México. Actualmente, el país representa 50% de la presencia del grupo en la región y opera en 20 de los 32 estados de la República Mexicana. La proyección de crecimiento para los próximos años incluye el desarrollo de 40 nuevos hoteles en Latinoamérica, de los cuales el 45% se ubicarán en territorio mexicano.

“Nuestro modelo de negocio destaca por su flexibilidad en la conversión de hoteles independientes, permitiendo mantener su identidad local y control operativo bajo estándares globales”, indicó Luis Alberto Tito, director de Desarrollo de BWH Hotels para Latinoamérica.

Además, enfatizó que buscan “destinos con potencial para acompañar los procesos de inversión en un entorno de constante evaluación económica y ofrecer la mejor opción a los hoteleros que busquen elevar estándares, rentabilidad e impulsar sus destinos”.

La cadena anticipa su consolidación en plazas de alta inversión como Puebla, Querétaro, Los Cabos y Tijuana, así como el aprovechamiento del flujo de viajeros de Estados Unidos y Canadá, países en los que el grupo opera casi 2 mil hoteles, lo que fortalecerá la zona norte de México como mercado clave.

Más allá de las fronteras mexicanas, BWH Hotels identificó oportunidades dinámicas en Centro y Sudamérica, con la apertura de propiedades bajo la marca WorldHotels en Costa Rica, El Salvador y Panamá, con lo cual la firma continúa su expansión en mercados emergentes.

Hacia el sur, está planeado el crecimiento en Perú y Chile, así como en mercados impulsados por el sector energético en Guyana y Surinam. Mientras que, en Colombia, la estrategia está enfocada en ciudades secundarias, tras la reciente apertura del Best Western Plus Medellín y planes futuros en Neiva, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga.

En términos de diversificación del portafolio, ésta fue impulsada por la adquisición de WorldHotels en 2019, lo que ha permitido al grupo incursionar con éxito en los segmentos upscale y de lujo. Asimismo, BWH Hotels se posiciona como uno de los mayores operadores de soft brands a nivel mundial a través de marcas como BW Signature Collection, BW Premier Collection y Aiden by Best Western.

“Confíamos en este proceso de consolidación. Latinoamérica es un mercado estratégico para el sector en general; con la experiencia de BWH Hotels y la mancuerna con los hoteleros locales ayudamos a construir destinos sólidos que cubran las necesidades de los huéspedes y contribuyan a lograr los objetivos de los inversionistas”, finalizó Luis Alberto Tito.