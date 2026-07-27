Tratamiento para aneurismas cerebrales complejos

Los aneurismas cerebrales constituyen una de las enfermedades cerebrovasculares más complejas debido a que, en la mayoría de los casos, evolucionan sin presentar síntomas hasta que ocurre su ruptura. Cuando esto sucede, puede desencadenar un sangrado grave, considerada una emergencia médica con riesgo de muerte o de secuelas neurológicas permanentes.

Aunque no se trata de una enfermedad frecuente, su impacto clínico es significativo. Se estima que entre el 2 y 3% de la población adulta presenta un aneurisma intracraneal no roto y, en México, la incidencia anual de ruptura aneurismática es de aproximadamente 6 casos por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a cerca de 7 mil 800 casos al año. Estas cifras reflejan la importancia de fortalecer el diagnóstico oportuno y ampliar el acceso a alternativas terapéuticas que permitan atender los casos más complejos.

Como parte de su compromiso con la difusión de la innovación médica y la educación en salud, Levbeth Medical realizó una rueda de prensa en la Ciudad de México para explicar los avances en el tratamiento de los aneurismas cerebrales complejos. Durante el encuentro se presentó información sobre WEB (Woven EndoBridge), tecnología desarrollada para el tratamiento endovascular de aneurismas intracraneales de cuello ancho localizados en bifurcaciones arteriales, una de las anatomías de mayor complejidad para los especialistas.

“La evolución del tratamiento endovascular ha permitido ofrecer alternativas cada vez más precisas para aneurismas que, por su anatomía, históricamente representaban un desafío terapéutico. Hoy contamos con tecnologías que amplían las opciones para seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente, siempre con base en la evidencia clínica y la experiencia médica”, explicó el Dr. Víctor Hugo Escobar de la Garma, Neurocirujano y Alta Especialidad en Cirugía Cerebrovascular, Jefe de la Sección de Neurocirugía Vascular y Endovascular del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.

El dispositivo se coloca completamente dentro del aneurisma para modificar el flujo sanguíneo y favorecer su exclusión de la circulación, buscando preservar las arterias vecinas. Su diseño ofrece una alternativa terapéutica para pacientes cuidadosamente seleccionados por equipos especializados en neurointervencionismo y representa una evolución en el abordaje de aneurismas de cuello ancho.

La evolución de las terapias endovasculares ha permitido que procedimientos cada vez más precisos y menos invasivos amplíen las posibilidades de tratamiento para pacientes con enfermedades cerebrovasculares complejas. En este sentido, WEB cuenta con respaldo de estudios clínicos multicéntricos internacionales que han documentado resultados sostenidos a largo plazo. Entre ellos destaca el estudio WEB-IT, que reportó una oclusión adecuada del 87.2% a cinco años de seguimiento, así como el estudio CLARYS, que documentó ausencia de resangrado durante el periodo de seguimiento reportado en pacientes con aneurismas rotos tratados con esta tecnología.

“La innovación tecnológica adquiere verdadero valor cuando está respaldada por evidencia científica y contribuye a mejorar la práctica clínica. El objetivo es continuar ofreciendo alternativas terapéuticas que permitan atender casos complejos mediante procedimientos menos invasivos y con resultados consistentes a largo plazo”, puntualizó el Dr. Héctor Alfredo Montenegro Rosales, Neurocirujano y Alta Especialidad en Cirugía Cerebrovascular, Jefe de Neurorradiología intervencionista, profesor titular del curso de Neurorradiología y profesor adjunto del curso de alta especialidad en resonancia magnética en el Hospital Médica Sur.

Más allá de los avances tecnológicos, los especialistas destacaron que la detección temprana continúa siendo uno de los principales retos. La mayoría de los aneurismas cerebrales permanecen asintomáticos. Sin embargo, un dolor de cabeza súbito e intenso —descrito frecuentemente como “el peor dolor de cabeza de la vida”— acompañado de alteraciones visuales, pérdida de conciencia, convulsiones o dificultad para hablar requiere atención médica inmediata.

Asimismo, el control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, así como la vigilancia en personas con antecedentes familiares, contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular y favorecen un diagnóstico oportuno.