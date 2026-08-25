Tos: enfoque integral en niños y adultos

La tos es uno de los síntomas respiratorios más frecuentes en niños y adultos. A nivel mundial tiene una prevalencia de hasta el 12% de manera general, mientras que la tos crónica afecta aproximadamente al 10% de la población adulta.

En este contexto se publica el libro: La tos: un enfoque integral en niños y adultos, obra médica codirigida por el Dr. José Luis Sandoval Gutiérrez, neumólogo, internista y especialista en medicina crítica, y el Dr. Carlos de la Torre González, otorrinolaringólogo pediatra, apoyados por la marca Troferit de Chinoin Productos Farmacéuticos.

Esta publicación busca brindar a los profesionales de la salud una visión actualizada que permita comprender la tos no sólo como un síntoma, sino como un fenómeno clínico complejo que puede estar relacionado con procesos respiratorios, inflamatorios, neurológicos, inmunológicos e incluso sistémicos. Consecuentemente, su estudio y tratamiento requieren un enfoque multidisciplinario tanto en niños como en adultos.

Comprender la tos como un reto clínico es una exigencia para la medicina actual especialmente después de las lecciones que dejó la pandemia por Covid-19. De acuerdo con los especialistas, durante 2021, las infecciones respiratorias contribuyeron al 25.9% de las muertes. Además de su impacto en la salud pública, la tos persistente puede generar alteraciones del sueño, afectar la actividad física, disminuir la productividad laboral y repercutir significativamente en la calidad de vida de quienes la padecen.

Nuevos hallazgos

Entre las principales innovaciones que aborda el libro destacan los avances en el entendimiento de la biología de la tos y de los mecanismos que explican su persistencia en determinados pacientes; por ejemplo, estudios recientes sobre la tos crónica reportan que cerca de 40% de los pacientes con este diagnóstico no logran una mejoría definitiva mediante un diagnóstico convencional, indica el Dr. José Luis Sandoval, Expresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT)

A partir de estos hallazgos, conceptos como la hipersensibilidad de la tos, la neuroinflamación vagal y la medicina personalizada que transforman la práctica clínica con herramientas de monitoreo digital. Por su parte, la medicina de precisión explora el potencial de biomarcadores respiratorios, así como terapias dirigidas como los antagonistas P2X3, una nueva generación de tratamientos que busca actuar sobre los mecanismos neurológicos asociados con la persistencia de la tos crónica y logre reducir la señal nerviosa de toser.

El Dr. Carlos de la Torre, miembro titular del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México (COPeMe), destaca como uno de los principales mensajes que el abordaje de la tos en niños y adultos no se debe analizar con los mismos criterios del adulto, pues en la evaluación clínica pediátrica considera particularidades anatómicas, inmunológicas y epidemiológicas que influyen en el origen de la tos y el tiempo de evolución, por lo que las decisiones terapéuticas varían significativamente. Este enfoque también incorpora medidas preventivas clave, entre ellas la vacunación y estrategias específicas para enfermedades como la tos ferina.

Los especialistas coinciden en que el mayor desafío en la práctica médica consiste en determinar cuándo la tos debe preservarse como un mecanismo fisiológico de defensa y cuándo se convierte en una condición que requiere intervención médica, lo que representa un cambio relevante en la comprensión del síntoma, y nos aleja de la idea de que toda tos debe ser suprimida.

Con la participación de 36 especialistas como coautores y conformado por 20 capítulos, el libro La tos: un enfoque integral en niños y adultos forma parte de las acciones de Chinoin Productos Farmacéuticos por promover la educación médica continua, a través de iniciativas como Conexión Chinoin https://emc.chinoin.com/, plataforma que ofrece a los profesionales de la salud acceso al libro en formato digital, además de conferencias, literatura científica, casos clínicos y recursos especializados de actualización que contribuyen a una atención médica sustentada en la mejor evidencia disponible.

“Además de desarrollar soluciones terapéuticas innovadoras, mantenemos un compromiso constante con la actualización médica y con iniciativas que contribuyan a fortalecer la calidad de la atención a los pacientes. Como empresa orgullosamente mexicana, trabajamos todos los días con un propósito claro: poner la salud de los mexicanos en el centro de nuestras acciones”, concluye el Ing. Ricardo Mendoza Puig, gerente de Producto Sr. de Chinoin Productos Farmacéuticos.