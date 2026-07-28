TDAH, subdiagnosticado en adolescentes y adultos

Aunque suele asociarse con la infancia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo que puede acompañar a las personas durante gran parte de su vida. Se caracteriza por síntomas persistentes de inatención, hiperactividad e impulsividad que afectan el desempeño académico, laboral, social y familiar, con un impacto directo en la calidad de vida.

En México, se estima que el TDAH afecta entre el 3 y 6% de los niños en edad escolar, lo que equivale aproximadamente a un estudiante por aula. Sin embargo, especialistas advierten que la condición también está presente en adolescentes, universitarios y adultos, grupos en los que con frecuencia permanece sin diagnóstico o recibe atención tardía.

En el marco del mes de concienciación sobre el TDAH, Chinoin Productos Farmacéuticos y especialistas hacen un llamado a reconocer esta condición como un problema de salud que requiere diagnóstico oportuno, seguimiento integral y acceso a tratamientos basados en evidencia.

La evidencia científica muestra que el TDAH puede afectar distintos ámbitos de la vida. “Muchas personas llegan a consulta después de años de presentar dificultades académicas, laborales o en sus relaciones personales sin saber que existe una explicación clínica para lo que experimentan. Un diagnóstico oportuno permite cambiar el pronóstico y mejorar significativamente la calidad de vida”, explicó el Dr. Edilberto Peña de León, psiquiatra y neuropsiquiatra.

El impacto de este trastorno también es visible en el ámbito universitario. Una investigación realizada en México con mil 837 estudiantes de licenciatura identificó una prevalencia del 16.2%, además de una mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Estos hallazgos ponen de relieve que la condición puede permanecer sin ser identificada hasta etapas avanzadas de la vida académica, con posibles repercusiones en el rendimiento escolar y el bienestar de quienes la viven.

Aunque el tratamiento farmacológico continúa siendo uno de los pilares del manejo del TDAH, cada paciente tiene necesidades distintas. “Contar con más alternativas terapéuticas permite a los especialistas individualizar el tratamiento y mejorar las posibilidades de lograr un adecuado control de los síntomas”, comentó el Dr. Jaime Cama, gerente de la Unidad de Negocios de Chinoin.

En este contexto, Chinoin presentó Lisdexanfetamina, un profármaco estimulante de acción prolongada indicado para el tratamiento del TDAH. La lisdexanfetamina ha demostrado eficacia clínica en población infantil, adolescente y adulta, además de un adecuado perfil de seguridad y tolerabilidad.