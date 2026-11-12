La resistencia a los antibióticos representa un desafío creciente para la salud pública. Cuando estos medicamentos dejan de ser eficaces frente a determinadas bacterias, las infecciones pueden ser más difíciles de tratar, aumentar el riesgo de complicaciones y requerir una atención más compleja.

Esta amenaza y desafío de salud pública podría aumentar en las próximas décadas. Un análisis de la Universidad de Oxford y del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, publicado en The Lancet en 2024, estima 39.1 millones de muertes directamente causadas por resistencia bacteriana en el mundo durante el periodo 2025–2050. Se trata de proyecciones y no de un desenlace inevitable.

En América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud y la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos han difundido una proyección cercana a 650 mil muertes relacionadas con la resistencia antimicrobiana por año para 2050. Esta estimación considera una carga más amplia de infecciones resistentes que las muertes directamente causadas por la resistencia.

¿Por qué los antibióticos pierden eficacia? Las bacterias pueden sufrir mutaciones y adquirir mecanismos de resistencia. El uso innecesario o inadecuado de antibióticos favorece este fenómeno y con ello, la supervivencia y propagación de las bacterias resistentes. A esto se suman factores como las fallas en higiene y control de infecciones, la falta de agua segura, las barreras para acceder a diagnósticos y tratamientos adecuados y el tiempo que conlleva el desarrollo de nuevos antibióticos.

Por eso, enfrentar este escenario implica no solo utilizar adecuadamente los antibióticos, sino también prevenir infecciones y actuar oportunamente para evitar complicaciones que puedan aumentar la necesidad de tratamientos antimicrobianos.

Cuando un antibiótico deja de actuar contra una bacteria, una infección puede prolongarse o agravarse y requerir hospitalización, cuidados intensivos o tratamientos más complejos. Además, la posibilidad de prevenir y controlar infecciones es fundamental para realizar de manera segura procedimientos médicos como las cirugías.

En enero de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció el desarrollo de un sistema para detectar bacterias resistentes en Ciudad de México. El proyecto busca analizar muestras de hospitales, identificar brotes y orientar las decisiones de tratamiento. Su meta es completar el análisis de cada muestra e incorporar los resultados a un panel de seguimiento en menos de 30 días, para disponer de información más oportuna sobre los antibióticos que siguen siendo útiles.

“Cuando un tratamiento deja de funcionar, las consecuencias se sienten en la vida de las personas: más días de enfermedad, preocupación para las familias y una atención más compleja. Prevenir infecciones y actuar antes de que una herida empeore son acciones concretas que pueden contribuir frente a este desafío. Desde Essity buscamos que el conocimiento y la innovación lleguen a quienes toman decisiones de cuidado todos los días”, expresó Ingrid Olivares, gerente clínica de Essity.

En el cuidado de heridas, la prevención y el manejo oportuno de las infecciones comienzan con una adecuada evaluación de la lesión y su causa, la limpieza y el seguimiento de su evolución.

Una herida puede contener microorganismos sin estar infectada. Por eso, encontrar bacterias en ella no significa automáticamente que sea necesario utilizar un antibiótico. La valoración profesional permite determinar qué cuidados necesita cada paciente, identificar señales de infección y decidir cuándo se requiere una intervención adicional.

Entre las alternativas disponibles para la prevención y el manejo de la infección se encuentra Cutimed Sorbact, una familia de apósitos de Essity cuya superficie recubierta con DACC permite que microorganismos se adhieran mediante una interacción física y en cada cambio el apósito se remueva hasta el 73% de la carga bacteriana promoviendo la mejora de la herida y su cicatrización.

Su mecanismo de acción no depende de la liberación de antibióticos o antisépticos en la herida y, por su modo de acción puramente físico, no se espera el desarrollo de resistencia antimicrobiana. De esta forma, la tecnología puede formar parte de un enfoque de cuidado local orientado a controlar la carga microbiana y apoyar el uso responsable de antimicrobianos.