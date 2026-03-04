Ojo Seco afecta a millones de mexicanos

El ojo seco se ha convertido en una de las condiciones visuales más frecuentes y, al mismo tiempo, más subestimadas en México. Factores como el uso excesivo de pantallas, la exposición constante a la contaminación, los ambientes secos, los cambios hormonales y el ritmo acelerado de vida han provocado un incremento sostenido en su prevalencia, impactando no solo la comodidad visual, sino también la productividad, el bienestar emocional y la calidad de vida de quienes lo padecen.

De acuerdo con especialistas, hasta el 75% de las personas que viven en grandes ciudades puede presentar síntomas asociados a esta condición, mientras que más del 60% de los jóvenes mexicanos reporta molestias compatibles con ojo seco. Aun así, casi la mitad de los pacientes opta por autodiagnosticarse, lo que frecuentemente deriva en tratamientos inadecuados y frustración por prueba y error.

Ante este panorama, Alcon lanzó en México la campaña Aliados por el Alivio del Ojo Seco, movimiento nacional que busca visibilizar esta enfermedad como un problema de salud que puede afectar significativamente la vida diaria, promover la consulta oportuna con profesionales de la salud visual y brindar información clara y accesible para que las personas reconozcan sus síntomas y actúen a tiempo. La iniciativa también apuesta por una comunicación cercana, empática y basada en evidencia científica, que conecte con los pacientes desde su experiencia cotidiana.

Fiel a su compromiso con el cuidado de la visión, Alcon continúa innovando en soluciones que contribuyen al manejo del ojo seco e invita a los mexicanos a convertirse en protagonistas de su propia salud ocular, prestando atención a las señales que sus ojos envían y buscando orientación profesional. Sumándose a un esfuerzo nacional para que el ojo seco deje de ser una condición invisible y subestimada.