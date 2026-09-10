En México, la pediculosis afecta entre el 18 y 33% de los escolares en ciertas regiones del país, de acuerdo con fuentes institucionales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y publicaciones médicas nacionales. Esto significa que entre dos y tres de cada 10 niños pueden infestarse de piojos durante su etapa escolar, lo que confirma que se trata de una condición frecuente en las aulas y que requieren acciones preventivas simples y oportunas para proteger la salud y la tranquilidad de las familias.

La pediculosis continúa siendo una de las principales causas de ausentismo escolar y puede afectar la convivencia y la autoestima de los niños. “Los datos muestran que el contagio y la infestación por piojos siguen siendo frecuentes en México. Nuestro compromiso es brindar información clara y herramientas eficaces para que las familias puedan prevenir y enfrentar este problema sin miedo ni estigmas”, expresó el Dr. Arturo Torres, vocero de Armstrong Laboratorios de México.

Para atender esta situación, surge el primer Movimiento Nacional Preventivo Herklin, iniciativa que busca sensibilizar a las familias mexicanas sobre el impacto emocional, psicológico y físico de la pediculosis, así como destacar la importancia de la prevención para contribuir a reducir su incidencia.

Este esfuerzo colectivo cuenta con el respaldo de maestros, profesionales de la salud, farmacéuticos, padres de familia y autoridades educativas, y se suma al compromiso de Armstrong Laboratorios de México por fortalecer la salud infantil en el país, eliminar mitos y promover acciones simples de protección.

En el marco de esta iniciativa, se presentó Herklin Spray repelente de piojos, diseñado para uso diario y pensado como un escudo invisible contra el contagio durante 8 horas. Su fórmula es eficaz y segura para toda la familia, además de ser hipoalergénica y práctica, lo que brinda tranquilidad a los padres al reforzar la rutina de prevención durante la etapa escolar. Además, está avalado por el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica.