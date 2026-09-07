Mieloma Múltiple en México

Frente al creciente desafío que representa el mieloma múltiple (MM) en México, la actualización de las guías clínicas y del consenso mexicano, junto con la incorporación de la evidencia científica más reciente, se posicionan como herramientas fundamentales para fortalecer la toma de decisiones terapéuticas, ampliar las posibilidades de tratamiento y mejorar los resultados de los pacientes.

En este contexto y en el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple, Johnson & Johnson lleva a cabo el evento médico Hemmato Evolution, plataforma científica orientada a impulsar el intercambio de conocimientos sobre los avances que están transformando el abordaje de esta enfermedad.

El mieloma múltiple representa el 10% de todos los cánceres de sangre y es el segundo más frecuente a nivel mundial. En las últimas tres décadas se ha duplicado la incidencia y la mortalidad global, y el aumento ha sido más pronunciado en los países de América Latina, como Brasil, Colombia y México. Este cáncer hematológico, que se origina en las células plasmáticas, se ubica entre los 20 tipos de cáncer más frecuentes en el país con alrededor de 2 mil 500 nuevos casos y en promedio mil 500 muertes registradas al año.

Uno de los principales obstáculos en el entorno nacional es que un porcentaje significativo de pacientes es diagnosticado en fases avanzadas o cuando ya existen complicaciones graves, como falla renal, hipercalcemia o lesiones óseas. Esta evolución ha permitido incorporar nuevas alternativas terapéuticas y promover un abordaje cada vez más personalizado, alineado con las características y necesidades de cada paciente.

En este contexto, Hemmato Evolution reúne a especialistas nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos sobre los avances que están transformando el tratamiento del mieloma múltiple. A través de este espacio, Johnson & Johnson busca contribuir a que la investigación clínica, la generación continua de evidencia y la innovación científica se traduzcan en decisiones terapéuticas mejor informadas para los pacientes con mieloma múltiple.

La reciente actualización de las guías clínicas y del consenso mexicano de mieloma múltiple refleja el avance continuo de la ciencia y la importancia de incorporar la evidencia más reciente a la práctica médica. Estas herramientas contribuyen a estandarizar la atención, fortalecer la toma de decisiones terapéuticas y facilitar un abordaje más personalizado, aprovechando las múltiples opciones terapéuticas disponibles para los pacientes.

“El Mieloma representa una de las neoplasias hematológicas más frecuentes. México tiene la oportunidad y el compromiso de liderar esfuerzos en concientización, educación médica y acceso a terapias innovadoras. Optimizar el abordaje desde la primera línea de tratamiento es determinante para cambiar el curso natural de la enfermedad y prolongar la vida de los pacientes”, explica el Dr. Alfonso Orozco, Especialista en Medicina Interna y Hematología.

Los avances científicos han dado paso a nuevas generaciones de terapias que hoy abarcan desde anticuerpos monoclonales e inmunoterapias, hasta anticuerpos biespecíficos, ampliando las opciones disponibles para los especialistas. Estas innovaciones están favoreciendo una mayor personalización del tratamiento y transformando el abordaje del mieloma múltiple desde las primeras líneas terapéuticas hasta las etapas más avanzadas de la enfermedad. Gracias a estos avances, estas terapias dirigen de forma precisa el sistema inmunitario del propio paciente para reconocer y destruir las células tumorales, mostrando resultados sin precedentes en poblaciones con enfermedad en recaída o refractaria.

“Durante más de dos décadas, Johnson & Johnson ha liderado la innovación en hematología con el compromiso de cambiar el paradigma del mieloma múltiple. La evolución científica en mieloma múltiple está ampliando las opciones terapéuticas disponibles para los especialistas y transformando la manera en que abordamos la enfermedad en sus distintas etapas. Hoy contamos con herramientas que permiten personalizar cada vez más las decisiones terapéuticas y acercar al campo al objetivo de una cura funcional”, concluyó el Dr. Leandro Aldunate, Director de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson México.

En un contexto donde la carga del mieloma múltiple continúa creciendo, acelerar la incorporación de la innovación científica, fortalecer la educación médica continua y promover decisiones terapéuticas basadas en evidencia serán factores clave para transformar el futuro de los pacientes en México.