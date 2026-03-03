Microbiota y salud mental

En los últimos años, la investigación científica ha confirmado que el intestino y el cerebro mantienen una comunicación bidireccional constante, conocida como eje intestino-cerebro. En este contexto, el estudio del microbioma —el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino— se ha convertido en una de las líneas de investigación más prometedoras para comprender trastornos mentales, emocionales y cognitivos.

Con el objetivo de fortalecer este campo en el país, la Biocodex Microbiota Foundation anuncia la Convocatoria de Investigación 2026 en México, centrada en el papel del microbioma y su relación con la salud mental.

Fundada en Francia en 1953, Biocodex es una compañía independiente multinacional con más de 60 años de experiencia, reconocida por sus altos estándares científicos y de manufactura, así como por su compromiso con la salud pública. Como parte de esta visión, la Fundación impulsa la investigación científica como vía para mejorar la calidad de vida de la población.

Campo en expansión

Diversos estudios han mostrado que alteraciones en la microbiota intestinal pueden influir en procesos como la regulación del estado de ánimo, la respuesta al estrés, la inflamación sistémica y ciertas funciones cognitivas. Estas evidencias abren nuevas posibilidades para el desarrollo de estrategias diagnósticas y terapéuticas innovadoras en trastornos como la depresión, la ansiedad y otros padecimientos neuropsiquiátricos.

Ante el aumento global de los problemas de salud mental, fomentar la investigación en este ámbito resulta estratégico para generar conocimiento local, fortalecer la práctica clínica basada en evidencia y contribuir a soluciones integrales que consideren la interacción entre sistemas biológicos.

Convocatoria México 2026

Para 2026, Biocodex Microbiota Foundation convoca a profesionales investigadores y especialistas en las siguientes áreas: Medicina General, Infectología, Nutrición, Microbiología, Gastroenterología, Psiquiatría, Medicina Interna, Biotecnología y Oncología, entre otras neurociencias.

Los proyectos podrán inscribirse tanto en investigación básica como en investigación clínica, siempre que aborden el papel de la microbiota y su relación con la salud y enfermedades de alta relevancia.

Objetivo del apoyo y modalidad

La actividad principal de la Fundación es la concesión de subvenciones anuales a proyectos científicos innovadores que estudian la microbiota y su impacto en la salud.

En el caso de México, el monto de la subvención será de 25 mil euros, que se otorgarán al proyecto seleccionado mediante un procedimiento competitivo, eficiente y equitativo, a cargo de un Comité Científico integrado por especialistas independientes de universidades públicas e instituciones del Sector Salud.

El objetivo es fomentar tanto la investigación fundamental como la aplicada, ampliando el alcance del conocimiento en torno a la microbiota y explorando nuevas alternativas de diagnóstico y tratamiento.

La Biocodex Microbiota Foundation cuenta una Junta Directiva y un Comité Científico conformado por especialistas independientes, lo que garantiza procesos de evaluación sustentados en criterios de mérito, calidad y transparencia.

El formato oficial de aplicación, requisito indispensable para participar, puede descargarse en la página web: biocodexmicrobiotafoundation.com