Más de 6 millones de mexicanas atraviesan el climaterio

Mientras la conversación pública sobre menopausia en México se ha limitado a romper el tabú y visibilizar los síntomas, 6 millones de mujeres entre 45 y 65 años siguen sin encontrar un lugar donde las atiendan de forma integral. No existe en el sistema público ni en la medicina privada tradicional una oferta clínica que aborde la menopausia como una etapa que afecta simultáneamente el cuerpo, la salud mental, la vida sexual y la productividad laboral. Grupo Reina Madre presenta Menopausia Libre, su nueva línea de negocio dedicada exclusivamente a la atención especializada de mujeres en esta transición.

Menopausia Libre opera dentro de la red de clínicas de Grupo Reina Madre y ofrece consultas con especialistas en ginecología, climaterio/menopausia, sexología, nutrición y neuropsicología. Se trata de una red de atención permanente que reconoce que el climaterio (el periodo de transición natural que abarca la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia) requiere un abordaje multidisciplinario sostenido en el tiempo. Como complemento, la organización SinReglas A.C., incorpora un componente comunitario a través de la membresía “Reina SinReglas”, que suma talleres, coaching grupal y una red de acompañamiento emocional entre pares.

“Reina Madre nació para acompañar a las mujeres en cada etapa de su vida, no solo en el embarazo. La menopausia es una etapa que dura años, que transforma todo y que hasta hoy no tenía un hogar clínico en México. Por ello, Menopausia Libre reúne atención real, accesible y con la calidez que esta etapa merece”, comenta Aranzazu Canal, directora de operaciones de Grupo Reina Madre

Según un estudio reciente, el 67% de las mujeres encuestadas afirma que los síntomas afectan directamente su desempeño laboral. Adicionalmente, revela que hasta el 30% de la diferencia salarial entre hombres y mujeres de 40 a 60 años no puede atribuirse a factores como el nivel educativo, la experiencia laboral o el tipo de empleo, lo que apunta a la influencia de factores menos visibles, como los efectos de la menopausia en la salud, así como los estigmas y la discriminación por género y edad que enfrentan muchas mujeres durante esta etapa de la vida. Asimismo, el 57% de las mujeres en esta etapa incurre en gastos de bolsillo no cubiertos por el sistema público para atender sus síntomas. El costo de no atender la menopausia no es solo personal, es económico y estructural.

“La menopausia será una de las grandes conversaciones de salud de esta generación. En SinReglas llevamos años impulsando este movimiento para transformar la forma en que las mujeres viven esta etapa y la manera en que la sociedad, las empresas y el sistema de salud responden a ella. Esta alianza demuestra que el cambio ya empezó y que hoy es posible construir un nuevo estándar de atención para millones de mujeres en México”, afirma Gabriela Rojas Jiménez, CEO y Fundadora de SinReglas.

Más allá de los bochornos y los cambios de humor (síntomas que dominan la conversación pública), la menopausia representa un riesgo cardiovascular que permanece invisible para la mayoría de las pacientes y sus médicos. La caída de estrógenos elimina el escudo protector natural del corazón femenino: las enfermedades cardiovasculares son hoy la primera causa de muerte en mujeres en América Latina, por encima del cáncer de mama. Una mujer muere cada 9 minutos por esta causa en la región, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Cardiología.

“La conversación se quedó en los sofocos, pero el verdadero riesgo es el corazón. Cuando una mujer llega a Menopausia Libre, no solo evaluamos sus síntomas visibles: medimos su riesgo cardiovascular, su densidad ósea y su salud mental. El abordaje tiene que ser un traje a la medida, no una receta genérica”, explicó Dra. Suelen Hernández Ayala, director médico de Grupo Reina Madre.

Grupo Reina Madre opera 17 clínicas y un hospital con más de 350 mil consultas anuales, atendiendo a un 57% de pacientes de nivel socioeconómico bajo con precios entre 30 y 50% menores que el sector privado tradicional. Su tasa de mortalidad materna es inferior a 1 por cada 100 mil nacimientos (frente a un promedio nacional de 42), lo que refleja un modelo en el que la accesibilidad no sacrifica la calidad clínica. Menopausia Libre extiende esa misma filosofía a una etapa de la vida que hasta hoy había quedado fuera de su alcance.