Más de 2.8 millones de personas viven con Esclerosis Múltiple

A diferencia de otras enfermedades, la esclerosis múltiple no siempre sigue un patrón claro. Puede aparecer de forma inesperada, avanzar de manera distinta en cada persona y manifestarse con síntomas que van y vienen, lo que la convierte en una de las condiciones neurológicas más complejas de identificar y comprender.

Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema de defensa del organismo ataca por error la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Este daño interfiere en la correcta transmisión de los impulsos nerviosos, lo que puede generar una amplia variedad de síntomas y complicaciones a lo largo del tiempo.

En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, especialistas destacan la importancia de visibilizar esta enfermedad que, aunque suele diagnosticarse en adultos jóvenes, entre los 20 y 40 años, continúa siendo poco comprendida en sus etapas iniciales.

La esclerosis múltiple se caracteriza por su variabilidad. Los síntomas pueden incluir fatiga persistente, alteraciones visuales, debilidad muscular, problemas de equilibrio y dificultades cognitivas, pero no todas las personas los experimentan de la misma manera ni con la misma intensidad.

Además, se caracteriza por episodios de inflamación en el sistema nervioso central, conocidos como brotes, seguidos en algunos casos por periodos de remisión. Con el tiempo, el daño acumulado puede traducirse en una progresión de la discapacidad, afectando la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas.

“Uno de los mayores retos de la esclerosis múltiple es que no hay dos casos iguales. Esta variabilidad puede dificultar su reconocimiento temprano, ya que los síntomas pueden aparecer de forma intermitente o confundirse con otros padecimientos”, indicóla Dra. Miriam Jimenez, directora médica de Biogen Latinoamérica Norte.

Uno de los principales retos sigue siendo el diagnóstico. Debido a la diversidad de síntomas y a su carácter intermitente en etapas iniciales, muchas personas pueden tardar años en recibir un diagnóstico preciso, lo que retrasa el inicio de un manejo adecuado.

Además del impacto físico, la esclerosis múltiple tiene implicaciones importantes en la vida personal, social y laboral de quienes la viven. Al presentarse en etapas productivas de la vida, puede afectar la independencia, el desarrollo profesional y el bienestar emocional.

Hoy, entender la complejidad de la esclerosis múltiple es clave para responder a los desafíos que enfrentan quienes viven con esta enfermedad. Biogen, compañía biotecnológica fundada en 1978 y con presencia en más de 70 países, reafirma su compromiso con la investigación en neurología y con el desarrollo de soluciones basadas en ciencia que contribuyan a transformar la vida de las personas que viven con enfermedades neurológicas complejas como la esclerosis múltiple.