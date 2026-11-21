Siemens Healthineers cambiará su nombre a Healthineers. La transición a Healthineers representa el próximo paso en la evolución de la compañía hacia una empresa líder en el sector de la salud, plenamente independiente. Para Siemens, este paso refuerza aún más el foco en la ejecución de su estrategia: escalar la IA industrial combinando el mundo real y digital.

“Este es el siguiente paso lógico en un camino que iniciamos hace años y que ha demostrado ser sumamente exitoso. Siemens Healthineers ha evolucionado desde sus raíces hasta convertirse, por mérito propio, en un líder global. Es lógico que esta evolución se refleje claramente en la forma en que la compañía se presenta ante el mundo. Para Siemens, esto refuerza nuestro perfil como la empresa que escala la inteligencia artificial en el mundo real. Nuestra capacidad única de combinar el mundo real y digital lo hace posible y acelera el crecimiento rentable”, afirmó Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG.

Bernd Montag, presidente y CEO de Siemens Healthineers AG, expresó que “Siemens es nuestro origen y continúa siendo una parte importante y profundamente valorada de nuestra historia. Healthineers es lo que somos: ingenieros y pioneros en el ámbito de la salud. Tras la desconsolidación de Siemens, escribiremos los próximos capítulos de nuestro recorrido bajo el nombre Healthineers y continuaremos siendo pioneros en avances significativos en el cuidado de la salud. Para todas las personas. En todos los lugares. De manera sostenible”.

Siemens anunció sus planes de desconsolidar Siemens Healthineers en 2027 mediante una escisión (spin-off). La operación se someterá a la aprobación de los accionistas de ambas compañías en sus respectivas asambleas anuales de accionistas, que se celebrarán en febrero de 2027. El cambio de denominación social a Healthineers deberá ser aprobado en la Asamblea Anual de Accionistas de Siemens Healthineers.