La apnea del sueño, el enemigo silencioso

La apnea del sueño no es un simple ruido molesto al dormir, sino que es una enfermedad crónica y progresiva que afecta gravemente la salud. El Dr. Francisco Javier Saynes Marín, especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Ángeles Metropolitano, advierte sobre la urgencia de diagnosticar a tiempo esta condición médica para prevenir desenlaces fatales.

La apnea del sueño “es un trastorno respiratorio nocturno caracterizado por pausas repetidas en la respiración durante el transcurso de la noche. Estas interrupciones bloquean el paso de oxígeno hacia los pulmones debido al colapso de los músculos de la garganta, fragmentando el descanso”, explicó el Dr. Saynes Marín.

En México, una de cada 10 personas adultas padece apnea obstructiva del sueño de forma confirmada, aunque estudios epidemiológicos y cuestionarios de riesgo revelan que hasta el 25 o 30% de la población adulta tiene un riesgo elevado de padecerla.

De acuerdo con el Dr. Saynes Marín, ignorar los síntomas o normalizar los ronquidos intensos desencadena consecuencias severas:

Riesgo cardiovascular. Eleva exponencialmente la probabilidad de sufrir infartos cardíacos, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares.

Deterioro cognitivo. Provoca pérdida de memoria, problemas severos de concentración e irritabilidad crónica.

Accidentes mortales. La excesiva somnolencia diurna multiplica el peligro de sufrir accidentes de tránsito y laborales.

Trastornos metabólicos. Se asocia directamente con el desarrollo de diabetes y síndrome metabólico.

“Hoy en día contamos con múltiples alternativas que se adaptan a la anatomía y gravedad de cada paciente”, explica el experto. Tras un estudio de polisomnografía para evaluar el sueño, las principales rutas de tratamiento son:

“Dormir bien es fundamental para vivir bien. Si usted o su pareja presentan ronquidos crónicos y cansancio extremo durante el día, acuda con un especialista acreditado para una valoración oportuna”, concluyó el Dr. Saynes.