Internet, inteligencia artificial y salud reproductiva

Antes de consultar a un profesional de la salud, miles de mujeres recurren a los buscadores y a la inteligencia artificial para encontrar respuestas sobre cómo gestionar un embarazo no planeado.

En este contexto, el internet y las redes sociales se han convertido en una herramienta que puede marcar la diferencia entre acceder a información médica basada en evidencia o exponerse a recomendaciones erróneas que pueden implicar riesgos a la salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren aproximadamente 73 millones de abortos inducidos en el mundo, de los cuales 45% se realizan en condiciones inseguras, convirtiéndose en una de las principales causas de complicaciones y muertes maternas.

La propia OMS reconoce que los modelos médicos de atención virtual pueden ofrecer servicios seguros y de calidad para el aborto con medicamentos cuando existen condiciones clínicas adecuadas y acceso a profesionales capacitados; estos modelos presentan niveles de seguridad y eficacia comparables con la atención presencial.

Actualmente, las plataformas digitales especializadas, como Telefem, han transformado la realidad de muchas mujeres, al facilitar el acceso a orientación médica basada en evidencia, acompañamiento profesional y atención personalizada desde prácticamente cualquier lugar.

La digitalización ha cambiado la manera en que las mujeres acceden a la atención. Hoy Telefem conecta con profesionales de la salud de alto nivel para resolver dudas durante el proceso de la interrupción de un embarazo y sentirse acompañadas sin importar la distancia geográfica. Lo que representa un avance enorme en términos de equidad y acceso a la salud.

Las dudas más frecuentes que se reciben en Telefem están relacionadas con el uso correcto de los medicamentos, el sangrado esperado, el manejo del dolor, la identificación de signos de alarma, la privacidad del proceso y el momento oportuno para acudir a un servicio médico.

En América Latina, donde persisten importantes barreras geográficas, económicas, sociales y legales para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, la tecnología ha contribuido a democratizar el acceso a información confiable.

Las plataformas digitales permiten conectar a las mujeres con profesionales de la salud, modelos de atención virtual y redes de acompañamiento, reduciendo la dependencia de fuentes no verificadas y favoreciendo decisiones informadas. También han fortalecido redes comunitarias y facilitado el intercambio de información basada en evidencia.

Estudios internacionales muestran que el aborto con medicamentos acompañado mediante la atención médica virtual presenta tasas muy bajas de complicaciones y resultados equivalentes a los obtenidos con atención presencial.

La evidencia también señala que estos modelos permiten disminuir retrasos en la atención, reducir costos de traslado y ampliar el acceso para mujeres que viven en zonas rurales o enfrentan barreras para acudir físicamente a una unidad médica.

“Internet puede responder preguntas, pero no reemplaza la empatía. Nuestro compromiso es acompañar a cada mujer desde un enfoque de derechos, respeto y evidencia científica. Informar es cuidar”, concluye Paula Rivera, gerente operativa de Telefem.