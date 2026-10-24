Influenza en adultos mayores

Con el inicio de la temporada de influenza 2026-2027 en México, especialistas en salud alertaron sobre uno de los efectos menos conocidos de esta enfermedad: su capacidad de aumentar hasta diez veces el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio en los días posteriores a la infección, un riesgo particularmente relevante para los más de 17 millones de personas mayores de 60 años en México.

Ante ello, hicieron un llamado a fortalecer la prevención mediante la vacunación oportuna en este y otros grupos prioritarios: menores de 5 años, embarazadas, personal de salud y personas que viven con enfermedades crónicas.

La influenza continúa siendo una de las infecciones respiratorias de mayor impacto a nivel mundial. Cada año provoca entre 3 y 5 millones de casos graves y puede derivar en cientos de miles de muertes relacionadas con complicaciones respiratorias.

En México, la temporada de mayor circulación de virus respiratorios abarca de octubre a mayo, por lo que la vacunación constituye la medida preventiva más efectiva para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Después de los 60, el riesgo es mayor

México atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. Actualmente, más de 17 millones de personas tienen 60 años o más, cifra que representa cerca del 12.8% de la población nacional.

La evidencia científica muestra que las personas mayores de 60 años concentran una carga desproporcionada de la enfermedad: aproximadamente 70% de las hospitalizaciones y 85% de las muertes relacionadas con influenza ocurren en este grupo de edad.

“El envejecimiento trae consigo un fenómeno natural llamado inmunosenescencia, que debilita la capacidad del sistema inmune para generar una respuesta de defensa eficaz. Esto significa que, ante la misma exposición al virus de influenza, una persona mayor de 60 años puede desarrollar una respuesta inmunológica más débil que un adulto joven, lo que la hace más vulnerable a cuadros graves, hospitalización y complicaciones. Por esta razón, la ciencia ha desarrollado opciones de vacunación específicamente formuladas para esta etapa de la vida, diseñadas para generar una respuesta inmune más robusta frente a estos cambios propios del envejecimiento” explica la Dra. Sandra Rajme, médico especializada en Infectología.

Además, uno de los efectos menos conocidos es el deterioro funcional. Se estima que 23% de las personas mayores que padecen influenza experimentan pérdida de independencia, afectando su capacidad para realizar actividades cotidianas.

Por otro lado, las personas que viven con enfermedades crónicas enfrentan riesgos adicionales ante la influenza. A nivel global, entre 80 y 92% de las personas mayores de 50 años vive con al menos una condición crónica de salud. En México, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la obesidad son altamente prevalentes en este grupo de edad, lo que añade riesgos de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el país, alrededor de 14 millones de personas viven con diabetes, condición que incrementa significativamente el riesgo de hospitalización y muerte asociadas a influenza.

Frente a estos desafíos, la ciencia ha desarrollado alternativas de vacunación adaptadas a las necesidades específicas de las personas mayores. Actualmente existen vacunas contra influenza diseñadas para personas de 60 años en adelante, que están formuladas para generar una respuesta inmunológica más robusta ante los cambios propios del envejecimiento.

“La prevención ante la influenza requiere una visión centrada en las necesidades de cada población. Hoy contamos con mayor conocimiento científico sobre el impacto que esta enfermedad puede generar en la salud de las personas y particularmente en los adultos mayores de 60. Contar con estrategias de protección acordes con su perfil de riesgo es una necesidad y nuestro compromiso es contribuir a que la población tenga acceso a información confiable para tomar decisiones informadas de la mano de su médico”, concluyó la Dra. Julissa Rodríguez, gerente médica de Sanofi Vacunas en México.