GP Performance 2026, ciencia e innovación

Aproximadamente 40% de las personas presentan o han presentado enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) a lo largo de su vida, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Ante este panorama, Productos Farmacéuticos Chinoin reunió a más de 150 profesionales de la salud en GP Performance 2026, iniciativa que apuesta por nuevos formatos de educación médica continua para fortalecer la actualización científica y contribuir al abordaje de este padecimiento.

En el evento, el Dr. Aurelio López Colombo, gastroenterólogo, endoscopista y neurogastroenterólogo, detalló que esta enfermedad ocurre cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago y provoca síntomas como acidez, agruras y ardor detrás del esternón.

Además de las molestias digestivas, puede deteriorar la calidad de vida y afectar el descanso, especialmente cuando los síntomas se presentan durante la noche, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de Salud.

Un factor que puede favorecer la aparición o agravamiento del reflujo es la obesidad. En México, la prevalencia de obesidad en adultos alcanzó 37.1% de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que representa un reto adicional para el manejo de la ERGE.

De acuerdo con el Dr. López Colombo, especialista en endoscopia gastrointestinal del Hospital del Instituto de Cáncer en Tokio, Japón, entre las alternativas terapéuticas para ERGE, se encuentran los Inhibidores de la Bomba de Protones (IBPs) como Ilaprazol (Norutec, por su nombre comercial), único de tercera generación, que actúa sobre las células parietales del estómago para disminuir la secreción de ácido.

“La inhibición de ácido es una de las bases del tratamiento de la ERGE. Ilaprazol mantiene una acción potente y una vida media prolongada”, explicó el Dr. López Colombo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y Motilidad.

Como parte de su compromiso con los profesionales de la salud, el área gastrointestinal de Chinoin impulsó GP Performance, plataforma que integra conocimiento científico, innovación y experiencia para generar nuevas formas de acercar información médica a los profesionales de la salud.

“GP Performance representa una nueva forma de acercar la actualización médica a los profesionales de la salud. La innovación también está en cómo compartimos el conocimiento, promovemos el intercambio de experiencias y contribuimos a la toma de decisiones clínicas”, explicó Marco Antonio Verduzco Rodríguez, gerente de Productos Farmacéuticos Chinoin.

Durante el evento, los asistentes también conocieron el portafolio gastrointestinal de la compañía, integrado por Itoprida (Talnesis), Ilaprazol (Norutec) , Picosulfato sódico (Anara), Nifuroxazida (Topron) y el suplemento alimenticio BeneQuer, dirigido a distintas necesidades de salud digestiva.