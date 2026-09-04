El Mieloma Múltiple es más común en personas mayores de 60 años

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Mieloma Múltiple, fecha que busca generar conciencia sobre los desafíos que aún enfrentan las personas que viven con mieloma múltiple, así como sus familias y los profesionales de la salud.

En México, se estima que más de 2 mil 200 personas son diagnosticadas con mieloma múltiple cada año y más de mil 300 fallecen a causa de esta enfermedad, panorama que subraya la importancia de impulsar su detección oportuna, fortalecer la atención especializada y continuar avanzando en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en las células plasmáticas, estas células son un tipo de glóbulos blancos que se encuentran en la médula ósea y ayudan al organismo a combatir infecciones mediante la producción de anticuerpos. Como sucede en muchos cánceres, estas células sufren mutaciones y empiezan a multiplicarse de forma descontrolada, acumulándose en la médula ósea, desplazando a las células sanguíneas sanas, afectando la sangre, los huesos y otros órganos del cuerpo, lo que puede provocar diversas complicaciones en la salud.

“Uno de los principales retos del mieloma múltiple es que sus síntomas suelen confundirse con otros padecimientos como dolor óseo, anemia, hipercalcemia y afectación renal, por mencionar algunos de los más comunes. Esta dificultad para hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad contribuye a que muchos pacientes consulten al menos a tres especialistas antes de ser referidos a un hematólogo, lo que puede retrasar el diagnóstico entre tres y seis meses, limitando las posibilidades de una intervención oportuna”, comentó el Dr. Kevin Nacho, gerente médico de Hematología en GSK México.

El tratamiento del mieloma depende de cada paciente, de su evolución, del grado de afectación del organismo y de los avances médicos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha otorgado recientemente el reconocimiento como medicamento huérfano a un tratamiento para el mieloma múltiple. Este tipo de designaciones forma parte de los esfuerzos del sistema regulatorio para priorizar la atención de enfermedades de baja prevalencia y alta complejidad clínica, apoyando el desarrollo y evaluación de opciones terapéuticas para estas patologías.

“Las recaídas representan un desafío adicional para quienes viven con mieloma múltiple. En nuestro país, aproximadamente 3 de cada 10 pacientes requieren una segunda línea de tratamiento, lo que refleja la necesidad de seguir impulsando la investigación en esta enfermedad. La innovación científica es fundamental para abordar los retos que persisten en el manejo del mieloma múltiple y mejorar las estrategias disponibles para los pacientes”, concluyó el Dr. Daniel Franco, director médico de GSK México.