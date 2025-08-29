El próximo 5 de septiembre de 2025, se conmemora en México el primer aniversario del Día de la Lucha contra el Mieloma Múltiple, fecha histórica que fue reconocida oficialmente en 2024 como parte de los esfuerzos para crear conciencia sobre este tipo de cáncer hematológico que afecta a miles de personas en el país. Este día busca promover la detección temprana, garantizar el acceso equitativo a tratamientos de calidad y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de enfrentar este desafío de salud pública.

El mieloma múltiple (MM) es un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas en la médula ósea, comprometiendo el sistema inmunológico y provocando complicaciones graves como anemia, problemas renales, lesiones óseas e infecciones recurrentes. Según datos de Globocan 2022, en México se registraron 2 mil 346 nuevos casos de esta enfermedad, con una prevalencia de 7 mil 26 personas viviendo con MM. Además, mil 507 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, representando el 10% de las muertes por neoplasias hematológicas.

El Día de la Lucha contra el Mieloma Múltiple, instaurado en 2024, marca un importante paso en la visibilidad y acciones colectivas necesarias para combatir esta enfermedad. A pesar de los avances logrados durante el último año, persisten desafíos importantes como la falta de diagnóstico oportuno y la inequidad en el acceso a medicamentos innovadores en todas las etapas de la enfermedad, incluyendo los tratamientos biespecíficos.

De acuerdo con un estudio realizado por The Economist, México se encuentra entre los países de Latinoamérica con mayor número de nuevos casos de mieloma múltiple (MM). Esta enfermedad hematológica representa un serio desafío para el sistema de salud y para los propios pacientes, quienes enfrentan tres obstáculos clave: diagnósticos tardíos, recaídas frecuentes y, en etapas avanzadas, la pérdida de respuesta a los tratamientos disponibles.