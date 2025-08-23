BCD Meetings & Events Latam anuncia la expansión de su Área de Práctica de Congresos y el lanzamiento regional del Centro de Excelencia en Ciencias de la Vida (LSCOE), consolidando su liderazgo en la gestión estratégica de reuniones, congresos y viajes para el sector salud.

El anuncio estuvo liderado por Ashley Williams, senior vice president de Global Science Center of Excellence; Eva Isla, Business Director México de BCD Meetings & Events; Georgina Pacheco, directora de Operaciones LATAM, y Mary Carmen Ramírez, directora Comercial Latam

Las directivas presentaron la visión, el alcance y los beneficios de esta iniciativa para la industria de reuniones en Latinoamérica. “Con más de 30 años de experiencia sirviendo a empresas de la industria farmacéutica y más de 300 clientes en este sector -incluyendo el 90% de las 20 principales farmacéuticas del mundo-, estamos en una posición única para ofrecer soluciones personalizadas, globalmente integradas y en total cumplimiento regulatorio, que eleven la experiencia y el valor de cada evento”, destacó Ashley Williams.

Servicio especializado para el sector salud

El LSCOE ofrece una propuesta única en el mercado al integrar: Cumplimiento regulatorio y ético en eventos médicos y farmacéuticos; Negociación estratégica y optimización de recursos; Análisis avanzado de datos para mejorar la experiencia de los asistentes y la toma de decisiones, y Experiencia en más de 40 áreas terapéuticas, con cobertura en México, Brasil, Colombia y Argentina.

El modelo de BCD Meetings & Events reconoce que los clientes de la industria farmacéutica no pueden gestionarse como programas corporativos “típicos”. Por ello, prioriza experiencias positivas para profesionales de la salud, pacientes y delegados, ya sea en congresos médicos, programas de oradores o ensayos clínicos.

Expansión del Área de Práctica de Congresos

Con presencia global en más de 300 congresos y 45 mil delegados anuales, y un equipo de más de 175 especialistas en congresos, BCD M&E Latam extiende su experiencia al mercado regional con servicios que incluyen:

Gestión de proyectos de congresos.

Alojamiento y registro de delegados.

Coordinación de exhibiciones y patrocinios.

Administración de presupuestos e informes.

Servicios a la carta según las necesidades del cliente.

La centralización de la actividad de congresos a través de un proceso global permite a BCD M&E elevar la percepción de marca, aumentar la eficiencia, reducir costos y garantizar el cumplimiento normativo.