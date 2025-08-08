Atorvastatina con Fenofibrato reduce colesterol malo

De acuerdo con reciente investigación publicada en la revista internacional científica Springer Nature, en la que dio a conocer los resultados del primer estudio realizado en mexicanos con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) y dislipidemia mixta, es decir, con niveles elevados de colesterol LDL (“colesterol malo”) y triglicéridos —grasas malas en sangre—, así como bajas concentraciones de colesterol HDL (“colesterol bueno”), el cual demostró que la combinación a dosis fija de Atorvastatina con Fenofibrato reduce de manera segura el colesterol LDL y triglicéridos de los pacientes en comparación con sólo administrar Atorvastatina.

La diabetes es la segunda causa de muerte en México, mientras que las enfermedades del corazón y cerebrovasculares representan el primer y séptimo puesto en mortalidad en el país, respectivamente. En este contexto, el 18.3% de la población que vive con DMT2enfrenta un mayor riesgo de padecer un infarto en el corazón o en el cerebro, debido a niveles elevados de colesterol LDL y triglicéridos, así como concentraciones bajas de colesterol HDL.

“La población mexicana tiene característicamente un tipo de dislipidemia particular diferente a otras partes del mundo, lo cual se debe a factores genéticos y se ve potenciada por los estilos de vida poco saludables. Adicionalmente, las personas que viven con diabetes tienen resistencia a la insulina y muestran una estrecha relación con este tipo de dislipidemia. Bajo estos dos aspectos, encontramos hallazgos significativos en el estudio”, comentó el Dr. Francisco Padilla, cardiólogo clínico e intervencionista y autor principal de la investigación.

Cabe mencionar que la investigación cobra relevancia entre la comunidad médica en México, dado a que, es la primera en su tipo y porque la combinación de Atorvastatina con Fenofibrato, de prescripción médica, fue desarrollada por científicos mexicanos del Centro de Investigación de Laboratorios Silanes, empresa con 80 años de experiencia en el sector farmacéutico y que cuenta con más de 150 patentes propias.

“Con base en guías internacionales, la unión de una estatina segura y capaz de reducir el colesterol LDL, como Atorvastatina y el principal fibrato como el Fenofibrato, contribuyen a mejorar el apego al tratamiento. La estatina mencionada reduce los niveles de colesterol LDL, mientras que el Fenofibrato disminuye triglicéridos y a su vez aumenta el colesterol HDL, además, de tener un efecto benéfico en la reducción de la progresión de la complicación ocular retinopatía diabética, como también lo ha demostrado la evidencia científica”, mencionó el Dr. Jorge González Canudas, director de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Silanes.

Características de los pacientes mexicanos

El estudio incluyó a 76 personas con DMT2, en los cuales, sus estudios de laboratorio destacaban hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 6.4% y dislipidemia mixta definida como colesterol malo por arriba de 135 miligramos por decilitro (mg/dL) y triglicéridos superiores a 226 (mg/dL).

Al respecto, la Dra. Laura Lugo, investigadora Clínica Estadística de Laboratorios Silanes, indicó que “los estudios clínicos en fase III comparan la seguridad y eficacia del nuevo tratamiento con los medicamentos estándar, y debido a las características de la investigación, tanto el cuerpo médico como los pacientes desconocíamos el tipo de tratamiento que se les suministraba, por lo que, dicho análisis garantiza un alto nivel de rigor científico”.

Del total de participantes, 38 recibieron la combinación de Atorvastatina con Fenofibrato y 38 únicamente Atorvastatina. Los médicos involucrados llevaron a cabo el seguimiento longitudinal y al finalizar el estudio, es decir, a los cuatro meses, los resultados demostraron una reducción significativa en el perfil lipídico del grupo que recibió Atorvastatina con Fenofibrato.

“En la actualidad, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y la dislipidemia a menudo se presentan simultáneamente en el mismo paciente, lo que hace que la polifarmacia, es decir, el uso de múltiples medicinas, sea muy frecuente. Por ello, los medicamentos que contienen dos o más fármacos en una sola tableta se han vuelto relevantes en la prescripción diaria, debido a que, facilitan el apego al tratamiento, mejoran el control de las afecciones y reducen efectos adversos”, finalizó el Dr. Jorge González Canudas.