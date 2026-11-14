Las fracturas óseas representan un desafío creciente para la salud pública. Además de afectar la movilidad de quienes las sufren, pueden derivar en procesos de recuperación prolongados y complicaciones que impactan significativamente la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes.

En México, se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura a lo largo de su vida, lo que refuerza la necesidad de impulsar la investigación y el intercambio de experiencias clínicas que contribuyan a optimizar su tratamiento.

Para contribuir a la evidencia médica nacional, Armstrong Laboratorios presentó la tercera edición del Atlas sobre consolidación ósea, publicación que reúne la experiencia de especialistas mexicanos en ortopedia y traumatología y que amplía la evidencia clínica nacional sobre el uso del ácido acexámico como parte de las estrategias terapéuticas orientadas a favorecer la reparación y consolidación de fracturas.

Aunque el ácido acexámico es un producto conocido desde la década de 1970, en los últimos años ha cobrado renovado interés dentro de la práctica ortopédica por su utilización como coadyuvante en el tratamiento de fracturas, patologías ortopédicas complejas y casos de pseudoartrosis. Este creciente interés impulsó la publicación del primer Atlas en 2021 y una segunda edición en 2024, consolidando una plataforma de intercambio de conocimiento clínico entre especialistas mexicanos.

“Esta publicación, junto con las dos ediciones previas, aporta evidencia que respalda la utilidad de este producto al presentar casos clínicos tratados por algunos de los ortopedistas más reconocidos del país. Asimismo, demuestra su aplicación en diversas patologías ortopédicas, incluidas las fracturas, la cirugía de columna y la cirugía de tumores óseos. Cabe destacar que este producto no sustituye los tratamientos indicados para el manejo de las fracturas ni de los trastornos de consolidación ósea, sino que actúa como coadyuvante dentro del abordaje terapéutico”, explicó el Dr. Alejandro Herce Santiesteban, médico especialista en ortopedia y traumatología, y editor del Atlas.

La importancia de contar con una publicación nacional que incluya pacientes mexicanos, realizada en un centro hospitalario y desarrollada por médicos del país, radica en dar a conocer el comportamiento de la población mexicana ante un fármaco tan especializado como el ácido acexámico. Esto permite evidenciar sus beneficios en patologías óseas y procesos de regeneración celular, así como su papel como favorecedor de la cicatrización, en un contexto donde existe una alta demanda de este producto. Contar con evidencia sólida generada en México resulta fundamental para respaldar su uso clínico, agregó el Dr. Diego Eduardo Buendía Valdez, médico especialista en ortopedia y traumatología, colaborador de la tercera edición del Atlas.

Con esta tercera edición, Armstrong Laboratorios reafirma su compromiso con la educación médica continua y con la generación de evidencia clínica nacional. Al reunir el conocimiento y la experiencia de especialistas mexicanos, el Atlas busca convertirse en una herramienta de consulta que contribuya a mejorar la toma de decisiones médicas y los resultados en la recuperación de pacientes con lesiones óseas complejas.