Stéphane Thomas, presidente de L´Académie Culinaire

Stéphane Thomas, chef ejecutivo del hotel Presidente InterContinental Ciudad de México, es el nuevo Presidente Delegado para México, América Central y el Caribe de L’Académie Culinaire de France (ACF). El nombramiento oficial se llevó a cabo en el marco de la edición 14 de la Cena de Gala de dicha institución, cuyos orígenes se remiten al siglo XIX, en Francia.

La entrega del Cordon Bleu, símbolo de la presidencia regional de la ACF, a Stéphane Thomas corrió a cargo del presidente saliente, el chef Guy Santoro, contando además con la presencia del reconocido chef Gérard Dupont, Presidente de Honor de la ACF, institución que actualmente es presidida a nivel mundial por el chef Fabrice Prochasson.

El chef Stéphane Thomas es uno de los más importantes exponentes de la cocina francesa en México, con una destacada trayectoria dentro de Grupo Presidente, donde actualmente funge como chef ejecutivo del Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México. Anteriormente se desempeñó también como chef ejecutivo de otros restaurantes del grupo, Au Pied de Cochon y L’Alsace, así como chef ejecutivo del que fuera Hotel Presidente InterContinental Los Cabos. En el año 2000, participó en calidad de Sous Chef en la apertura del famoso restaurante Au Pied de Cochon.