Se inaugura oficialmente Las Brisas Mérida

Grupo Brisas inauguró oficialmente Las Brisas Mérida, su más reciente propiedad en México, consolidando así su estrategia de crecimiento y fortaleciendo su presencia en una de las regiones con mayor dinamismo turístico y económico del país.

El Ing. Antonio Cosío Pando, CEO de Grupo Brisas, destacó que la inauguración de este nuevo hotel boutique representa una doble celebración para el corporativo, al coincidir con sus 25 años de trayectoria como cadena hotelera.

Ubicada estratégicamente en el corazón de la Península de Yucatán, la propiedad se integra como una propuesta de hospitalidad boutique que combina lujo, diseño contemporáneo y un firme compromiso con la sustentabilidad, respaldada por una inversión aproximada de 240 millones de pesos, que ha permitido la generación de 54 empleos directos y 189 empleos indirectos, contribuyendo al desarrollo económico local.

Las Brisas Mérida cuenta con 50 amplias suites, convirtiéndose en la propiedad más íntima de la marca, con un concepto que equilibra la funcionalidad de un hotel business class con la elegancia y comodidad ideales para estancias familiares y de descanso. Se localiza sobre la Avenida Colón, una de las principales vialidades de la ciudad, a pocos minutos del Centro Internacional de Congresos, Paseo de Montejo y el Aeropuerto Internacional de Mérida.