República Dominicana posiciona a Miches

La República Dominicana presentó oficialmente en Miami a Miches, uno de los destinos de mayor proyección del país.

Ubicado en la costa este del país caribeño, en la provincia de El Seibo y a menos de una hora del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Miches representa una nueva visión del desarrollo turístico dominicano, donde el crecimiento ha logrado preservar la riqueza natural y la identidad de sus comunidades. En sus 647 kilómetros cuadrados de extensión, hogar de cerca de 50 mil habitantes, se extiende un territorio donde playas prácticamente vírgenes como Playa Esmeralda, montañas, lagunas, ríos y bosques tropicales conforman uno de los paisajes más extraordinarios y mejor conservados del Caribe.

Miches es la historia de un lugar que ha sabido crecer sin perder su esencia y que hoy se consolida como un modelo de turismo sostenible en el Caribe. Reconocido por una extraordinaria biodiversidad, el destino ha construido su desarrollo sobre cuatro pilares estratégicos: sostenibilidad, lujo, wellness e inversión. Esta visión ha permitido crear una oferta turística de clase mundial en armonía con el entorno natural y las comunidades locales, donde la experiencia del visitante va desde el descanso frente al mar y la gastronomía local hasta actividades de ecoturismo, bienestar y conexión con la naturaleza, sin perder el vínculo con las tradiciones y la hospitalidad que distinguen al municipio costero y a su gente.

Esta combinación entre naturaleza prácticamente intacta y hospitalidad de alto nivel ha convertido a Miches en uno de los mercados turísticos más atractivos para el desarrollo de proyectos de lujo en el Caribe, impulsando la llegada de algunas de las marcas hoteleras más reconocidas del mundo.