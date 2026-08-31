Posadas impulsa el talento mexicano con Solú

Inspirado en la riqueza cultural de México y en la tradición artesanal zapoteca, Solú nace de la fusión de dos figuras profundamente arraigadas en el imaginario mexicano: el colibrí, asociado al sol, la vitalidad y los nuevos comienzos, y el conejo, símbolo de la luna, el descanso y el abrigo. De esta unión surge también su nombre: Sol + Luna = Solú, una representación del equilibrio entre el dinamismo y la serenidad que define la experiencia de hospitalidad de ambas marcas.

Para Grupo Posadas, la hospitalidad trasciende la excelencia en el servicio; representa la capacidad de generar experiencias auténticas que permanezcan en la memoria de quienes visitan sus hoteles. Bajo esta visión nació Solú: un personaje que refleja la identidad, las raíces y la calidez que caracterizan a Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana, manteniendo una esencia común, pero con expresiones visuales propias para cada una de las marcas.

“En Posadas creemos que la verdadera hospitalidad está en la capacidad de hacer sentir bien a las personas, de conectar emocionalmente con ellas y de crear experiencias que permanezcan en su memoria mucho después de haber terminado su viaje. Solú representa precisamente esa visión y la manera en la que entendemos la hospitalidad mexicana”, explicó Enrique Calderón, vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas.

La colaboración con Jacobo y María Ángeles refleja el compromiso de Posadas por impulsar el talento mexicano y generar plataformas que proyecten la riqueza cultural del país hacia audiencias nacionales e internacionales. Reconocidos mundialmente por reinterpretar el arte popular zapoteco a través de los alebrijes, los artistas aportaron a Solú una identidad profundamente ligada a las tradiciones, los símbolos y la creatividad de México.