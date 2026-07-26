Nuevo InterContinental Presidente Mexico City Miyana

IHG Hotels & Resorts, en alianza con Grupo Presidente, continúa avanzando en el desarrollo de InterContinental Presidente Mexico City Miyana, cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2026. Este próximo hotel fortalecerá aún más su oferta de lujo y estilo de vida en uno de los distritos empresariales y comerciales más dinámicos de la capital.

El hotel estará integrado dentro del desarrollo inmobiliario Miyana, en Polanco, Ciudad de México, referente de negocios, cultura y entretenimiento gracias a su cercanía con importantes corporativos, museos de reconocimiento internacional y centros comerciales. Concebido como una parte integral de este desarrollo, el inmueble se integrará de manera natural a la oferta residencial y comercial de la zona, posicionándose como un destino clave para viajeros de negocios y placer de alto perfil.

El proyecto abarcará nueve niveles de una torre mixta de 25 pisos y contará con 184 habitaciones, un restaurante de especialidad italiana, lobby bar, gimnasio, el característico Club InterContinental Lounge, así como espacios para reuniones y eventos con capacidad de 300 personas en auditorio, y una gran terraza con espectaculares vistas de la ciudad que podrá albergar alrededor de 250 personas.