La Alcaldía Milpa Alta, de la Ciudad de México, presenta de manera oficial la estrategia turística y cultural Milpa Alta en agosto: Raíces, Fe y Tradición Viva, programa integral orientado a proyectar la riqueza patrimonial, la devoción y la identidad de sus pueblos originarios durante uno de los meses más festivos del año.

Enmarcada por iglesias y parroquias históricas de los siglos XVI, XVII y XVIII, la celebración conjunta tradiciones ancestrales, música de viento, arte efímero, gastronomía biocultural y pirotecnia artesanal, consolidándose como una de las intervenciones turísticas y culturales más importantes del año en la demarcación.

El eje central de las actividades inicia con la Feria Regional de Milpa Alta 2026, celebrada en honor a la Virgen de la Asunción de María. Del 8 al 23 de agosto, la cabecera de Villa Milpa Alta alberga ritos emblemáticos como la ceremonia del Fuego Nuevo, la bajada y cambio de vestimenta de la imagen religiosa, así como competencias de bandas de viento entre los barrios originarios Santa Martha, San Mateo, La Concepción y Santa Cruz.

De forma simultánea, se instala una exposición comercial y artesanal en la que productores locales ofrecen miel, textiles, cerámica de barro, hortalizas y frutos criollos como pera y durazno. La oferta gastronómica incluye platillos insignia como el nopal, la barbacoa, el mole, pulques curados de piñón, guayaba y avena, además de licores artesanales, espectáculos gratuitos y la tradicional quema de castillos pirotécnicos.