Los Latin America’s 50 Best Restaurants en Guadalajara

Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, anuncia que su esperada ceremonia de premiación tendrá lugar el 1 de diciembre de 2026 en Guadalajara, Jalisco. El evento se celebrará por primera vez en esta ciudad y representa la cuarta ocasión en que este premio se llevará a cabo en México.

La identidad culinaria de Guadalajara es distintiva, arraigada en tesoros locales como la birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla, y se complementa con una robusta escena de restaurantes contemporáneos. Su proximidad al Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, refleja aún más la rica herencia gastronómica de la región.

La edición de este año reunirá a íconos y entusiastas de la cocina de todo el continente, culminando con la revelación de la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Este evento resalta el compromiso inquebrantable de 50 Best por reconocer el talento, la innovación, la herencia y la increíble variedad que define a la escena restaurantera latinoamericana.