La capital de San Luis Potosí se siente

San Luis Potosí Capital continúa consolidándose como un destino abierto, accesible e incluyente, donde el turismo se vive no solo a través de la vista, sino también mediante el tacto, el oído, el gusto y la empatía.

Como parte de este compromiso, la Dirección de Turismo de San Luis Capital impulsa Sentir para Ver, experiencia sensorial que invita a habitantes y visitantes a recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico desde la perspectiva de personas con discapacidad visual.

La experiencia inicia en la Plaza de Armas, frente al Palacio Municipal, donde jóvenes con discapacidad visual acompañan a los participantes durante el trayecto. Con los ojos cubiertos y guiados en grupos pequeños, los asistentes recorren calles, aceras, rampas y escalones, generando una vivencia cercana, segura y profundamente humana.

El recorrido continúa hacia la Plaza de los Fundadores, donde los participantes pueden acercarse a la estatua de San Luis Rey a través del tacto. Con una narración detallada, la experiencia permite reconocer elementos como la espada, el escudo y la corona, transformando un monumento histórico en una oportunidad para conectar con la memoria, la identidad y el patrimonio del lugar de una manera distinta.

La propuesta también integra sabores locales, mediante degustaciones de bebidas y dulces tradicionales, lo que convierte al recorrido en una experiencia multisensorial que celebra la cultura potosina desde la inclusión.