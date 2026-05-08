Idu Ribeiro, gerente general de The St. Regis Costa Mujeres

The St. Regis Costa Mujeres, Cancún, anuncia el nombramiento de Idu Ribeiro como gerente general, y quien estará al frente tanto de la próxima apertura de este resort como de Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres, donde actualmente también se desempeña como gerente general.

Con más de dos décadas de experiencia internacional en la industria de la hospitalidad de alto nivel, Ribeiro asume este liderazgo con una visión centrada en la excelencia operativa, el servicio personalizado y la creación de experiencias memorables para el huésped.

A lo largo de su trayectoria, Ribeiro ha ocupado posiciones de liderazgo en reconocidas marcas hoteleras en América, Europa y otras regiones, destacando por la apertura, reposicionamiento y conversión de múltiples propiedades.

En su nueva posición expandida, Ribeiro supervisará la operación y el posicionamiento estratégico de ambas propiedades, con especial énfasis en elevar la propuesta de valor en el Caribe mexicano. Bajo su liderazgo, Almare, a Luxury Collection Resort ha marcado un hito como el primer resort todo incluido de The Luxury Collection en México, redefiniendo este concepto a través de la autenticidad cultural y un servicio intuitivo que responde a las expectativas del viajero moderno.

Cabe destacar que este nuevo The St. Regis en Quintana Roo, es un nuevo resort de lujo en el Caribe mexicano, cuya apertura está prevista para el verano de 2026, marcando un importante hito en la expansión de la marca en la región.