IBTM Americas presenta “Change Maker”

En el marco de los preparativos para la edición 17, del evento lider de la industría de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), que se celebrará los próximos 19 y 20 de agosto de 2026 en el Centro Banamex de la Ciudad de México, IBTM Americas en alianza con ES Eventos Sustentables, anuncian el lanzamiento de Change Maker, iniciativa que busca brindarle a los expositores la oportunidad de demostrar un compromiso real con la sostenibilidad, a través de la adopción de prácticas sostenibles en sus stands, para así también conectar con audiencias que valoran la responsabilidad.

Esta iniciativa permitirá que las empresas y marcas destino participantes, no solo sean reconocidos públicamente como un expositor sostenible durante la expo, sino que también accedan a oportunidades exclusivas de networking con otros expositores comprometidos, así como a una visibilidad adicional a través de su promoción en canales de comunicación de IBTM y medios locales y especializados en sostenibilidad.

Para formar parte del programa, se deberá completar un sistema de evaluación digital y cumplir con al menos tres acciones según el pilar que elijan: Inclusión, Reducción de huella de carbono o Impulso a la economía. Posteriormente, un comité de evaluación, integrado por expertos técnicos en sostenibilidad, revisará la información proporcionada y realizará visitas a los stands para verificar el cumplimiento de los criterios según el pilar seleccionado.