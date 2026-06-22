Hyatt Inclusive Collection recibe premio en República Dominicana

Hyatt Inclusive Collection fue reconocida con el Gran Premio durante la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado 2026, el máximo reconocimiento otorgado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) a organizaciones que demuestran altos estándares de gestión, competitividad, innovación y sostenibilidad. La distinción fue entregada por la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, quien encabezó la ceremonia.

El reconocimiento, que destaca a las organizaciones que promueven modelos de gestión orientados al desempeño, competitividad, innovación y la sostenibilidad, fue recibido por David Ocete, vicepresidente regional para República Dominicana, y Rubén Caraballo, gerente regional de Calidad para República Dominicana.

La distinción resalta el compromiso de la cadena hotelera con la implementación de prácticas que fortalecen la calidad de sus operaciones, impulsan el desarrollo de su talento humano y elevan la experiencia integral que ofrece a los huéspedes, contribuyendo al fortalecimiento de los estándares de excelencia de la industria turística dominicana.