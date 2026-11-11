El ciclismo mexicano tendrá una nueva plataforma para impulsar a sus próximas generaciones: El Gran Fondo Los Arcos Morelia 2027, que fue presentado en Ciudad de México como una iniciativa que busca trascender la competencia deportiva, mediante la detección de talento juvenil, un programa de becas y la promoción de Michoacán como destino de turismo deportivo.

Durante el encuentro se contó con la participación de Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia; José Antonio Olvera, presidente del Comité Organizador; Luis Álvarez, representante del ámbito Ironman, y Rafael Cué, periodista especializado en ciclismo, quienes compartieron detalles del evento deportivo.

La primera edición se realizará el domingo 21 de febrero de 2027, con salida a las 6:59 horas desde el Centro Comercial Paseo Altozano y meta en Plaza Morelos, en el corazón de Morelia. La convocatoria contempla tres modalidades: 45, 80 y 200 kilómetros, con recorridos para diferentes niveles de preparación.

Uno de los principales diferenciadores del Gran Fondo será su compromiso con el desarrollo del ciclismo mexicano. A través de la participación de AR Monex Pro Cycling Team, se realizarán actividades de detección de talento para identificar jóvenes con aptitudes deportivas y acercarlos a oportunidades de formación y desarrollo hacia el alto rendimiento.

Como parte de esta iniciativa se impulsará el programa de becas para ciclistas de entre 13 y 22 años, con el objetivo de facilitar su participación y evitar que las limitaciones económicas representen un obstáculo para quienes tienen potencial deportivo.

El evento contará también con la participación de Ziranda Madrigal, embajador del Gran Fondo Los Arcos Morelia 2027 y referente del ciclismo mexicano, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Reconocido por su trayectoria y experiencia en las modalidades de ruta y montaña, Madrigal se ha consolidado como una figura inspiradora para nuevas generaciones de ciclistas, así como un promotor del talento deportivo en Michoacán.