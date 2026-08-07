Gran Feria de la Manzana, en Zacatlán

La Gran Feria de la Manzana, celebración que reúne tradición, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia, se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de Zacatlán, Puebla, del 7 al 16 de agosto.

La feria contará con un pabellón frutícola donde los visitantes podrán conocer más de 17 variedades de manzana producidas en el municipio, así como productos derivados como licores, cremas, cajetas, mermeladas y otros alimentos elaborados por productores locales.

Asimismo, habrá un pabellón industrial que mostrará la tradición relojera de Zacatlán, reconocido por la fabricación de relojes monumentales, además de actividades culturales, presentaciones artísticas, eventos gastronómicos y una amplia cartelera musical.

Entre las actividades más representativas destaca el tradicional “manzanazo”, desfile de carros alegóricos que recorrerá las principales calles del Pueblo Mágico el 16 de agosto, durante el cual se obsequian manzanas al público como parte de una de las expresiones más emblemáticas de la celebración.

La cartelera artística contempla la presentación de Yuridia el 15 de agosto; el 90’s Pop Tour durante la coronación de la reina de la feria; Espinoza Paz en el recinto ferial el 16 de agosto, y Grupo Cañaveral en el concierto de clausura, además de espectáculos de rock sinfónico y actividades para todos los públicos.