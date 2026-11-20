Bajo un cielo nublado, el calor de las llamas comenzó a inflar los primeros globos aerostáticos. Entre el sonido de los quemadores y las notas del Himno Nacional Mexicano, 200 globos de 25 países dieron vida al arranque del Festival Internacional del Globo (FIG) 2026, en medio de la emoción de miles de familias reunidas en el Parque Metropolitano, de León, Guanajuato.

Fue una mañana en la que el fuego encendió la magia y el cielo se convirtió, una vez más, en el gran escenario de León. Una celebración que este año tiene un significado especial: 25 años de historia de un festival que ha cruzado fronteras y que reúne a visitantes de México y distintas partes del mundo.

La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que León está preparado para recibir una nueva edición de este espectáculo internacional, que cumple 25 años de historia y proyecta a la ciudad ante los ojos del mundo.

Del 13 al 16 de noviembre, León albergó globos aerostáticos provenientes de países como Francia, España, Alemania, Japón e Italia, llenando de color el Parque Metropolitano de León “Eliseo Martínez Pérez”, con 30 figuras especiales que sorprendieron a las familias.