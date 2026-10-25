Festival de la Muerte en León

Entre flores de cempasúchil, calaveras monumentales y el encendido del Palacio Municipal, León, Guanajuato, se viste de una de las tradiciones más esperadas de los mexicanos: el Día de Muertos.

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, encabezó el encendido de la fachada de la Presidencia Municipal, con lo que se dio inicio a las actividades del Festival de la Muerte 2026 que, por primera vez, más de 138 piezas representativas decorarán las calles de León.

“Cada año las festividades son muchísimo mejor porque León es otro y es mejor. Todas las festividades hemos tratado de darles otro nivel, primero respetando la identidad, respetando la historia de cada leonesa y leonés que han de la ciudad que se ha aportado a esta ciudad porque si no ustedes hoy no tendríamos este León”, dijo.

La decoración de este año contempla 138 piezas, entre ellas ocho calaveras monumentales, figuras de alfeñique, banderolas, farolitos y guías de flores de cempasúchil, que llenan de luz y color distintos puntos de la ciudad.

Las calaveras monumentales se encuentran en la Plaza Principal, Plaza Fundadores, Plaza Expiatorio y el Arco de la Calzada, donde visitantes y ciudadanos podrán recorrer los espacios públicos y capturar fotografías con las figuras monumentales.