Con la finalidad de impulsar y fortalecer las tradiciones gastronómicas y artesanales, se llevará a cabo la edición 21 de la Feria del Elote y del Maíz 2026, del 5 al 9 de agosto, en el joven municipio de Tonanitla, Estado de México.

Quesadillas, tlacoyos, tortillas, pasteles de elote, esquites y todo lo que tenga que ver con la cultura del maíz y el elote estará presente durante los 4 días de la Feria. “Con las diversas actividades de esta Feria se busca fortalecer la identidad de sus habitantes y mostrar la riqueza gastronómica y artesanal del más pequeños de los municipios del Estado de México”, explicó Mauro Martínez, presidente municipal de Tonanitla.

Para Nelly Minerva Carrasco, secretaria de Turismo y Cultura del Estado de México, “esta Feria del maíz tierno es una de las más importantes del estado, porque promueve las actividades agrícolas del municipio y fortalece la identidad de todos los participantes”.

Además de artesanías elaboradas con las hojas del maíz, en esta fiesta también participarán más de 100 expositores, 30 de ellos especializados en maíz criollo; habrá actividades musicales y culturales. Todos los eventos serán gratuitos.