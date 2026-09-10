Estampilla Postal por los 500 años de Acámbaro

La historia de San Francisco de Acámbaro inició un nuevo viaje por México con la emisión de la Estampilla Postal Conmemorativa por los 500 años de su Fundación Legal, símbolo que llevará a distintos destinos del país la identidad, patrimonio y legado histórico del municipio más antiguo de Guanajuato.

Durante la presentación en el histórico Palacio Postal de la Ciudad de México, la Secretaria de Turismo e Identidad, María Guadalupe Robles León, explicó que la Estampilla Postal no solo es parte de la conmemoración por los 500 años de Acámbaro, sino que es la oportunidad para poner en valor la historia, cultura y tradiciones guanajuatenses.

Asimismo, la Secretaria confirmó la impresión de 300 mil estampillas que pueden llegar a los 191 países en los que tiene alcance el Correo Postal de México. La estampilla “puede parecer pequeña en tamaño, pero puede ser enorme en significado. Viaja, comunica, cruza fronteras, llega a otras manos y, con el paso del tiempo, se convierte también en testimonio de una época”, expresó la Secretaria.

De hecho, “hoy no presentamos solamente una estampilla. Hoy ponemos en circulación 500 años de historia. Porque el próximo 19 de septiembre, Acámbaro cumplirá cinco siglos de su fundación legal, ocurrida el 19 de septiembre de 1526. Estamos hablando del municipio más antiguo de Guanajuato, de la primera fundación en el territorio que hoy conforma nuestro estado”.

Esta emisión forma parte de la agenda por la conmemoración por los 500 años que contempla también la presentación del billete de Lotería, la moneda conmemorativa, así como las esculturas del Panadero y de los Fundadores, y el Festival Fundadores 500 Años de Historia en Acámbaro que se realizará del 17 al 19 de septiembre de 2026.

“Queremos que México venga a Acámbaro. Que descubra la herencia de Chupícuaro, que camine por su Centro Histórico, que conozca sus templos, su arquitectura y su legado ferroviario, que pruebe el Pan Grande y la Acambarita, que conozca a sus artesanos, productores y cocineras y que descubra la enorme hospitalidad de su gente, exactamente cinco siglos después de aquella fundación de 1526”, concluyó la Secretaria.