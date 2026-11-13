Las luces, los adornos y la música se robaron el protagonismo en el centro comercial Encuentro Oceanía, Ciudad de México, durante la tarde noche del jueves 12 de noviembre, donde familias, parejas y amigos se dieron cita para disfrutar de una velada especial que cerró con uno de los momentos más esperados de la temporada: la iluminación del árbol navideño, que contó con la participación estelar del conductor Yordi Rosado.

La celebración arrancó con rifas y dinámicas en las que muchos de los presentes tuvieron la oportunidad de participar y llevarse algunos regalos a casa, entregados por Santa Claus, la Sra. Claus y sus amigos los duendes, cortesía de distintos establecimientos de la plaza.

Después, dos eventos musicales llenaron de energía el ambiente. La expectativa se elevó al máximo con la llegada de Yordi Rosado, quien se sumó a la celebración, pero el momento estelar de la noche fue el Encendido del Árbol.

Con esta celebración, Encuentro Oceanía inauguró oficialmente las actividades de la temporada navideña, época que cada año invita a honrar tradiciones, y a reunirse para disfrutar de los pequeños momentos que hacen especiales estas fechas.