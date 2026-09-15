Destaca México en dos nuevos rankings: WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) publicó dos nuevos rankings globales sobre el desempeño económico del sector de Viajes y Turismo en 2025, y México es la única economía de América Latina con presencia en ambas listas.

En el primer ranking, que mide la contribución directa de Viajes y Turismo al PIB en términos absolutos, México se ubicó en la cuarta posición mundial en 2025, con 149 mil 400 millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos (885 mil 800 millones de dólares), China 434 mil 800 millones de dólares) y Alemania (202 mil 900 millones de dólares). México ha mantenido esta posición desde 2019, cuando registró una contribución 139 mil 300 millones de dólares.

En el segundo ranking, centrado en el gasto en viajes de placer y ocio, México repite la cuarta posición global, con 237 mil 900 millones de dólares en 2025, también detrás únicamente de Estados Unidos, China y Alemania.

Es importante destacar que Quintana Roo se mantiene como el principal destino turístico del país y una pieza clave detrás de este desempeño. La entidad, que incluye a Cancún y la Riviera Maya, ha combinado una oferta consolidada de sol y playa con inversión sostenida en conectividad y colaboración público-privada, funcionando como motor determinante para que México sostenga su posición entre las principales economías turísticas del mundo.

“Estoy segura de que estos nuevos rankings globales sobre el desempeño de Viajes y Turismo se convertirán en un referente para evaluar de manera efectiva el desempeño turístico a nivel mundial”, concluyó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.