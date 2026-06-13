Cozumel Vivo Fest 2026

Cozumel, Quintana Roo, está viviendo un momento clave. Frente a los retos ambientales, sociales y turísticos que enfrenta la isla, distintos actores de la comunidad, organizaciones, empresas, iniciativas ciudadanas y aliados nacionales e internacionales han comenzado a impulsar una conversación cada vez más clara: el futuro del destino necesita construirse desde un modelo de turismo más sustentable, consciente y colaborativo.

En ese contexto, Cozumel Vivo anuncia la tercera edición de su festival, espacio que busca conectar personas, organizaciones y viajeros alrededor de una nueva manera de relacionarse con los destinos turísticos. Además, busca convertirse en una plataforma que sume esfuerzos, visibilice conversaciones relevantes y fortalezca el movimiento que ya existe en la isla en favor de su futuro.

El festival se realiza gracias a la colaboración y participación de aliados como Isla Cozumel, Asociación de Hoteles de Cozumel, Parley for the Oceans, Hotel B Cozumel y Hotel B Unique, así como diversas organizaciones, empresas, facilitadores, artistas, expertos y ciudadanos que creen en la necesidad de construir un turismo más consciente para Cozumel.

Durante tres días, del 10 al 12 de julio, la isla se convierte en un espacio donde conviven: Foro con líderes, expertos, empresarios, organizaciones y autoridades; experiencias de bienestar, conexión con la naturaleza y gastronomía consciente, y actividades culturales y artísticas.