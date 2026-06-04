Chiapas fortalece su conectividad aérea

La Secretaría de Turismo de Chiapas anuncia la nueva ruta aérea de Mexicana entre Tuxtla Gutiérrez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la cual iniciará operaciones el próximo 6 de julio con vuelos los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo

“Hoy venimos a compartir con ustedes una oportunidad que, además de conectar con nuestra capital, representa la llegada de más inversión, comercio y muchos factores para el desarrollo de nuestro estado”, explicó Segundo Guillén Gordillo, Secretario de Turismo de Chiapas.

En tanto, David Antonio Hernández Carranza, jefe de Comunicación Social de Mexicana, destaco que “para Mexicana, si bien es importante fortalecer la conectividad con destinos estratégicos como Chiapas, también representa una oportunidad para impulsar el turismo al acercar más viajeros a una de las regiones con mayor riqueza natural y cultural del país”.

La conferencia de prensa para hacer este anuncio se llevó a cabo en Casa Chiapas, espacio ubicado en la Ciudad de México dedicado a promover la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística del estado.