Tramontina celebra a Mamá ¡Trivia!

Un pequeño taller de hojalatería en el sur de Brasil, dos inmigrantes italianos y la convicción de que las cosas bien hechas duran para siempre, dan inicio a una de las historias de éxito más sobresalientes. Así comenzó, en el mes de mayo de 1911, la historia de la marca Tramontina, donde Valentín Tramontina reparaba herramientas y herraba caballos con una obsesión: la calidad.

Aquel sueño que ahora cumple 115 años, emplea hoy a más de 10 mil personas, opera nueve plantas de producción distribuidas en tres países, exporta a más de 120 naciones y comercializa más de 22 mil artículos que van desde utensilios de cocina hasta herramientas industriales y vehículos utilitarios.

Para este 10 de Mayo sigue ofreciendo diversidad de productos, con los que Mamá se sentiría feliz en todo momento. Entre ellos, su perfecta cuchillería doméstica, que combina diseño ergonómico y acero de alta durabilidad. Y, en colaboración con diseñadores italianos, reafirma que la funcionalidad y la estética pueden ir de la mano, ya sea en sus bellas vajillas de porcelana, en utensilios varios para la cocina o en juegos de cubiertos de acero inoxidable. Sin olvidar que la marca produce sartenes de aluminio con su propio antiadherente con el alto estándar de calidad que la distingue desde hace más de un siglo.

Tramontina celebra este aniversario sin estridencias, pero fabricando, innovando y escuchando a quienes cocinan, construyen y trabajan con sus productos. Porque lo importante no es el aniversario, sino lo que se construye para los próximos 115 años.

La empresa cuenta con más de 22 mil artículos en su portafolio. Actualmente tiene 9 plantas de producción: siete en Brasil, una en India y una en México, y exporta sus productos a más de 120 países. Su catálogo abarca utensilios y equipos de cocina, porcelana, electrodomésticos, herramientas para agricultura, jardinería, mantenimiento industrial y automotriz, construcción civil, materiales eléctricos, vehículos utilitarios, muebles de madera y plástico.

Trivia

Tramontina quiere acompañar a Mamá este 10 de Mayo, y para ello ofrece 3 kits especiales compuestos de platos de porcelana y cubiertos de acero inoxidable con mangos de polipropileno. Si quieres ganarte uno de ellos, solo envía tus respuestas correctas a 4vientosmx@gmail.com, antes del 9 de mayo de 2026. Válido en Ciudad de México y área metropolitana.