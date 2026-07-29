Temporada de lluvias ¡Trivia!

La temporada de lluvias representa una de las mejores oportunidades del año para iniciar un huerto o fortalecer el que ya existe. Gracias a la mayor disponibilidad de agua, diversas hortalizas y plantas aromáticas encuentran condiciones favorables para crecer. Sin embargo, el exceso de humedad también puede convertirse en un desafío si no se toman medidas para proteger los cultivos.

Además de ser una actividad que fomenta el contacto con la naturaleza, cultivar alimentos permite conocer de cerca su origen, promover una alimentación más diversa y fortalecer la seguridad alimentaria. En las comunidades donde tiene presencia Saber Nutrir, el programa de Responsabilidad Social de Grupo Herdez, los huertos familiares desempeñan un papel fundamental, ya que facilitan el acceso a alimentos frescos para el autoconsumo y fortalecen la resiliencia de las familias frente a las variaciones del clima.

¿Qué sembrar durante la temporada de lluvias?

Si estás pensando en iniciar un huerto o ampliar el que ya tienes, esta época es una buena oportunidad para sembrar especies que aprovechan la humedad del suelo y pueden cultivarse tanto en huertos familiares como en macetas o jardineras. Algunas opciones son:

Lechuga

Espinaca

Acelga

Rábano

Cilantro

Perejil

Cebollín

Calabaza

Con un buen drenaje, luz suficiente y cuidados básicos, estas variedades pueden desarrollarse de forma favorable y convertirse en una fuente de alimentos frescos para el hogar. Con el objetivo de aprovechar al máximo este período, Saber Nutrir comparte cinco recomendaciones para mantener un huerto saludable:

Evitar los encharcamientos. El exceso de agua puede afectar las raíces y favorecer la aparición de enfermedades. Mantener un buen drenaje o utilizar camas elevadas ayuda a proteger los cultivos.

Revisar las plantas con frecuencia. La humedad favorece la aparición de hongos y plagas. Observar hojas, tallos y frutos de manera constante permite detectar cualquier problema antes de que se propague.

Proteger el suelo. Cubrir la tierra con materiales orgánicos, como hojas secas o paja, ayuda a disminuir la erosión causada por la lluvia, conservar la humedad y mejorar la salud del suelo.

Retirar hojas y frutos dañados. Eliminar las partes afectadas favorece el desarrollo del cultivo y reduce el riesgo de propagación de enfermedades.

Aprovechar el agua de lluvia de forma responsable. Cuando existen sistemas adecuados de captación y almacenamiento, el agua de lluvia puede convertirse en un recurso útil para el riego durante temporadas con menor precipitación.

Cultivar algunos de los alimentos que llegan a la mesa permite comprender mejor los procesos agrícolas, fomentar hábitos de alimentación más saludables y valorar el trabajo que implica producirlos.

A través de capacitación, acompañamiento técnico y proyectos de agricultura sustentable, las familias que forman parte de Saber Nutrir desarrollan capacidades para producir parte de sus propios alimentos, diversificar su alimentación y aprovechar de manera responsable los recursos disponibles.

Trivia

Para esta temporada de lluvias, Saber Nutrir obsequia 3 kits especiales de palitas de madera. Si quieres ganarte uno de ellos, solo envía tus respuestas correctas a 4vientosmx@gmail.com antes del 30 de julio de 2026. Válido en Ciudad de México y área metropolitana.