Hay ciertos productos cuyo uso va cambiando con la temporada y otros que se quedan porque cambiaron la forma en la que entendemos una rutina de belleza. Esto es lo que ocurrió con los sprays faciales. Antes su uso era exclusivamente para refrescar la piel, mientras que hoy se ha convertido en uno de los productos más versátiles gracias a la variedad de fórmulas que acompañan la piel en cualquier momento del día.

Los sprays faciales no solo ayudan a refrescar, sino que ofrecen una manera práctica de mantener la piel cómoda e hidratada, donde sea y a la hora que sea. Tienen un formato ligero y fácil de aplicar, volviéndose indispensables para el verano y un básico dentro de la rutina de skincare.

Reconocidos por su eficacia, los sprays faciales de Mario Badescu están formulados con distintas combinaciones de ingredientes botánicos que ayudan a revitalizar la piel mientras aportan una sensación inmediata de hidratación y comodidad. Gracias a su textura ligera, pueden utilizarse antes del maquillaje, después de la limpieza o incluso sobre el maquillaje sin alterar su acabado, acompañando la piel desde la mañana hasta la noche.

Están disponibles en diferentes aromas y cada uno cuenta con su propia fórmula para diferentes necesidades de la piel, por ejemplo: con Aloe Vera, Extractos de Hierbas y Agua de Rosas; con Aloe Vera, Pepino y Té Verde, Aloe Vera, Manzanilla y Lavanda.